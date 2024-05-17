Я прошу меня оправдать: Максут Исахов выступил с последним словом

В Шымкенте подходит к концу резонансный судебный процесс.

В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело Максута Исахова. Экс-замакима обвиняют в даче взятку первому замначальнику ДКНБ.

Обвинения в свой адрес бывший высокопоставленный чиновник отрицает. Сегодня в суде подсудимый выступил с последним словом. На судебном процессе бывший заместитель акима участвует онлайн. Он был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья.

«Вынесение справедливого приговора, судья, оно лежит на вас. Я верю. Президент сказал, что такое новый Казахстан. Новый Казахстан — это справедливый Казахстан. Я верю, что у нас законы справедливые. Я верю, что вы вынесете справедливое решение. Господин судья, я прошу вас меня оправдать»,- выступил Максут Исахов.

Сегодня завершились также прения сторон. В ходе разбирательств надзорный орган усмотрел в действиях бывшего высопоставленного чиновника покушение на дачу взятки первому замначальнику ДКНБ.

По версии следствия, Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тысяч долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против него. Учитывая все доказательства, гособвинитель запросил Максуту Исахову 8,5 лет тюремного срока с пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе.

Кроме того, надзорный орган предложил лишить Исахова государственного ордена «Курмет».

Адвокат подсудимого просит судью принять справедливое решение и назначить Исахову минимальный срок.

К слову, 50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020 года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Его задержали в июле прошлого года по подозрению в даче взятки. На первом судебном заседании, экс-высокопоставленный чиновник заявил, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление.

Помимо этого, Исахов утверждал, что это первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По словам подсудимого, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни, таким образом якобы он пытается отомстить.