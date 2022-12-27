На 48 млн оштрафовали подрядчиков в Шымкенте за плохие дороги

Дефекты обнаружили ещё на стадии строительства, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Качество асфальта и другие требования проверяли специалисты Управления пассажирского транспорта, а также Национального центра качества дорожных активов. В итоге сразу семь компаний заставили переделать работу. На 8 объектах, где плотность асфальта не соответствовала параметрам, его уже уложили заново.

К ответственности привлекли также специалистов технадзора. Хоть большинство дорожных строителей и согласились исправлять недочеты, но были также те, кто стал оспаривать решение в суде.

«Во время строительства мы провели осмотр объектов, плотность нового асфальта не соответствовала. Было принято решение по восьми объектам. Асфальт там снова уложили», — говорит Мухтар Дуйсембеков, директор РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

«Помимо недостатков, выявленных Национальным центром качества, нами также были обнаружены недочеты. По ним были наложены штрафы на 48 миллионов тенге. Есть компании, которые не соблюдают сроки сдачи, не выполняли обязательства, указанные в договоре. Будут приняты соответствующие меры», — говорит Мухтар Коканбаев, и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.