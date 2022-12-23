В Шымкенте запустили крупный инвестиционный проект

В Шымкенте заработал крупный инвестиционный проект. Это совместный проект Казахстана и Узбекистана.

ТОО Dentafill Kazakhstan производит лекарственные препараты, медицинские изделия и средства личной гигиены. Он начал работу. На первом этапе планируется создать 75 рабочих мест и выпускать продукцию на 1,5 миллиарда тенге в год. Торжественное открытие завода началось с телемоста, в котором приняли участие президенты двух стран. ТОО Dentafill Kazakhstan расположен в индустриальной зоне Тассай. Здесь производят лекарственные препараты, медицинские изделия и средства личной гигиены. Стоимость инвестпроекта внушительная — 21 млн долларов.

В рамках проекта планируется выпуск продукции на 1,5 миллиарда тенге в год. Ожидается, что 60% продукции будет выпущено на внутренний рынок, а 40 процентов – пойдет на экспорт в страны СНГ. На первом этапе запуска завода будет создано 75 новых рабочих мест.

Торговые отношения между Казахстаном и Узбекистаном с каждым годом набирают обороты. В ближайшее время объем торговли планируется довести до 10 млрд долларов. В третьем мегаполисе он вносит свой вклад в повышение этого показателя.

«Сейчас объем торговли между Шымкентом и Республикой Узбекистан составляет 302 млн долларов. У нас есть четкий план увеличить этот показатель в ближайшие 5 лет. Всего в Казахстане насчитывается около 1200 предпринимателей инвесторов из Узбекистана. Более 10 процентов из них работают у нас в Шымкенте», — говорит Береке Дуйсебеков, руководитель управления предпринимательства и индустриального инновационного развития г.Шымкента.

В ходе бизнес-форума в Узбекистане также обсудили реализацию еще трех новых проектов в сфере легкой промышленности, фармацевтики и строительства. Их начнут реализовывать в первом полугодии 2023 года.