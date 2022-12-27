Обмани меня: Шымкентец отдал 1,2 млн, чтобы устроиться на работу в ЦОН

Предприимчивый мошенник в Шымкенте умудрился продать свои услуги за 1,2 млн тенге. За эту сумму посредник должен был устроить на работу потерпевшего в Центр обслуживания населения.

Об очередном и даже нелепом факте мошенничества рассказали в Департаменте полиции южного мегаполиса. Как стало известно, к ним обратился житель Шымкента, который заплатил неизвестному 1 млн 222 500 тенге за желаемую вакансию. Мужчина таким образом пытался устроиться на работу в ЦОН. С тех пор, как рассказал потерпевший, прошло уже 9 месяцев, а злоумышленник так и не вернул деньги, и обещание не выполнил.

Полицейские зарегистрировали заявление в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК. Вычислить подозреваемого удалось практически сразу. Им оказался 35-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей. Все детали выясняют следователи.

Тем временем стражи порядка сообщают об участившихся фактах мошенничества с трудоустройством и призывают горожан не доверять малознакомым людям. А вот в самом Центре обслуживания населения заявили, что устроиться на работу через посредников невозможно. Свободные вакансии публикуются только на официальном сайте.