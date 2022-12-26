Около 1 кг марихуаны изъяли у жителя Туркестана

Ночью в одном из микрорайонов областного центра полицейские остановили машину марки «Ravon». При проверке у пассажира обнаружили коробку с крупной партией наркотиков.

Результаты экспертизы показали, что это была марихуана весом 1 кг. Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый задержан, ведется следствие.

ДП Туркестанской области просят всех, кто владеет информацией о наркотиках, незамедлительно обращаться к ним.