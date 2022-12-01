Пассажирский автобус горел в Шымкенте

В Шымкенте по улице Жибек Жолы возле мечети загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент OTYRAR.

Инцидент произошел вчера, 30 ноября в 20:37 вечера. Пассажиров успели эвакуировать. Пострадавших нет.

Тушить огонь помогали проезжающие мимо водители автобусов и легковых машин. Также активное участие в тушении приняли и сами пассажиры. По словам очевидцев, люди набирали в ладони как можно больше дождевой воды из лужи и заливали на пылающий транспорт.

Благодаря слаженным действиям неравнодушных удалось избежать распространения огня. Пожар, как сообщили в городском ДЧС, был потушен еще до приезда огнеборцев.