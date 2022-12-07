Пенсионерке в Шымкенте провели редкую операцию на гортани

65-летнюю жительницу Шымкента страдающей бронхиальным свищем успешно прооперировали в стенах онкологической больницы, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Управлении здравоохранения. Провести сложную операцию шымкентским медикам удалось с помощью новейших технологий и ведущих онкологов Санкт-Петербурга. Женщине помогли остановить прогрессирующую болезнь.

Этот тип онкологии все реже встречается у людей, но все же несет в себе большие угрозы. Российские врачи намерены продолжать работу совместно с шымкентскими онкологами.

Чтобы усилить работу по борьбе с онкологией местные специалисты все чаще устанавливают партнерские отношения с ведущими врачами соседних стран, таких как Турция и Узбекистан.