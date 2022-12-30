Пожар произошел в микрорайоне Север

В микрорайоне Север Енбекшинского района 30 декабря 2022 года в 18:02 по улице Рыскулова произошел пожар.

Пожар произошел в 6-ти бутиках из однослойного пластика и профнастила.

Первые пожарные части, прибывшие на место происшествия, установили, что в бутиках общей площадью 250 кв. м производилась продажа одежды, обуви и аксессуаров для мобильных телефонов.

Площадь пожара составила 150 кв. м. Пожар локализован в 18: 53 и полностью потушен в 19-14. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

На месте происшествия были задействованы 45 сотрудников Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент и 8 единиц техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.