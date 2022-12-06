Снос частного сектора и LRT: Подробно о генплане Шымкента

В конце ноября в управлении архитектуры, градостроительства и землепользования города Шымкента состоялась встреча, которую даже не знаю, как назвать.

То ли круглый стол, то ли брифинг, то ли пресс-конференция, а может, просто откровенная и доверительная беседа градостроителей с представителями СМИ.

Главная цель приглашающей стороны состояла в том, чтобы довести до общественности такую информацию: с 1 по 12 декабря в здании Ассамблеи народа Казахстана (бывший кинотеатр «Казахстан») будет открыта выставка проектов генерального плана Шымкента.

За город взялись всерьез

Подобная акция уже проходила прошлым летом. В течение месяца каждый горожанин мог ознакомиться с деталями генплана и даже письменно внести собственные соображения на сей счет. Тогда свои предложения оставили около 200 шымкентцев.

Не все они, конечно, были по существу дела. Оно и понятно, мы рассуждаем о благоустройстве города по-дилетантски, хоть и со всей душой… Но были и дельные предложения, которые градостроители, надеюсь, взяли на заметку. Но хотелось бы подчеркнуть, что обсуждение генплана с народом да еще два раза подряд, – вообще акция беспрецедентная.

В некоторых городах никаких выставок с рацпредложениями от рядовых жителей не проводилось ни разу. О грядущем генплане уже много говорилось на разных информационных площадках. Надо не забывать главного – до сих пор наш город развивался по лекалам предыдущего генплана, утвержденного в 2012 году, поэтому порядком устаревшего и функционально, и морально.

Нынешний генплан задуман до 2027 года (первый этап) с расчетным сроком до 2035-го. Над ним уже давно идет усиленная работа, а в его разработке участвуют специалисты высокого класса, что вселяет надежду на безусловный успех предприятия.

Разработчиком проекта генплана на этот раз выступила алматинская фирма ТОО «Градкомплекс», прекрасно зарекомендовавшая себя и в других городах страны, например, в планировании Алматы и Астаны. Таким образом, к генплану Шымкента был применен массированный мозговой штурм со стороны нескольких энергичных и мотивированных участников. Иначе было нельзя, ведь планирование такого огромного города со сложным рельефным ландшафтом требовало значительных интеллектуально-профессиональных сил и затрат.

К тому же, впервые к разработке нового генплана были привлечены градостроители из других стран ближнего зарубежья, тоже отмеченные значительными успехами в благоустроительном деле. Это руководитель транспортного отдела Института генерального плана Киева Алексей Александрович Шаповалов, директор НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга Павел Павлович Спирин, доктор архитектуры и градостроительных наук Сергей Дмитриевич Митягин. А в ноябре прошлого года в Шымкент приехал известный градостроитель, автор трех последних генеральных планов Минска Александр Григорьевич Акентьев.

Все эти именитые эксперты не только высказали авторитетные мнения по территориальному развитию и обустройству Шымкента – а им было, с чем сравнивать! – но и оставили последние по времени методические пособия и альбомы с иллюстрациями выполненных ими работ.

В общем, на этот раз разработчики поступили согласно народной мудрости: «Одна голова хорошо, а две лучше». Добавлю, если привлечь три, четыре, пять умных и светлых голов единовременно, то это прекрасно! Это не значит, что наши специалисты брали на вооружение все подряд (сами далеко не новички в своей профессии), они знают, что отсечь, что отобрать, что принять во внимание…

Кстати, подобное привлечение знатоков из разных стран – это единственный случай в казахстанской практике. Только на начальном этапе разработки генплана Астаны был приглашен иностранный специалист – гениальный японский архитектор Кишо Курокава. Но то была столица…

Критика должна быть конструктивной

Интересно, что одним из инициаторов встречи градостроителей с прессой был Шарипбай Абдумаликович Утегенов – председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан. И это объяснимо. Во-первых, он горой стоит за своего соратника по афганской войне Ержана Болатовича Нуразханова, руководителя управления архитектуры, градостроительства и землепользования, который честью отвечает за реализацию нового генплана. Они как братья, ибо боевое родство порой бывает крепче кровного.

Во-вторых, он сам большой и ярый патриот Шымкента, и все, что касается города, принимает очень близко к своему неравнодушному сердцу. Он сказал мне перед встречей: «Сейчас критиков хватает… Нет-нет да наткнешься в сетях на блогеров, которым все не так и все плохо. А что плохо – сами не знают. Ержан сейчас душу рвет за этот генплан, поэтому ему сейчас так нужна общественная поддержка».

Действительно, критика часто бывает пустой, неаргументированной, а порой и смехотворной, вроде «здания не в тот цвет покрашены…» На самом деле, разработка генплана – это многослойный и многовекторный процесс: работа идет по 25-ти позициям! Чтобы судить о его недостатках и достоинствах, надо иметь хоть какое-то представление о сути дела.

Давайте рассмотрим хотя бы несколько проблем нашего города, вызывающих особые претензии, и посмотрим, как новый генплан собирается их купировать или вовсе убрать из жизни людей.

Возьмем, допустим, проблему территориального неравноправия. У нас ведь как было? Если ты живешь в престижном центре, значит, тебе повезло: у тебя рядом все блага цивилизации, никуда ехать не надо… А новый генплан должен начисто убрать это неравноправие. Понятия центр и окраина будут стерты с повестки дня. Каждый из пяти районов города как бы обретет автономию, в каждом будет своя развитая инфраструктура: собственные поликлиники, кинотеатры, парки, ЦОНы, центры бытового обслуживания и подобные учреждения для комфортного бытия. Разве что для посещения цирка надо будет проехать до центра: он у нас единственный и неповторимый.

Или взять хотя бы транспортную проблему, которая, несомненно, есть, потому что загруженность городских дорог уже достигла немыслимых пределов. В предложенном генплане есть решение и этой задачи. Для нормальной работы транспортной системы необходимо создать три кольца: внутреннее, среднее и наружное. Сквозь эти кольца будут проходить сквозные дороги – с севера на юг, с востока на запад. По ним будут двигаться и альтернативные виды транспорта.

Например, предполагается строительство легкорельсовой дороги, по которой будут двигаться современные скоростные трамваи. Будут созданы специальные дорожные полосы: отдельно для городских автобусов, отдельно для скутеров и другого электротранспорта. Все это поможет разгрузить транспортные потоки, а заодно улучшить экологию города.

Вот тут, кстати, самое время поговорить об экологической проблеме, которая затрагивает всех жителей. Проблема возникла не в одночасье, корни ее уходят в советские времена, когда Шымкент был перенасыщен промышленными предприятиями, которые чадили выбросами с такой интенсивной силой, что хоть противогаз надевай… Заводы – свинцовый, фосфорный, цементный, шинный, нефтеперерабатывающий, гидролизный, химфарм и еще ряд других – возводились в черте города, причем без всякого учета: откуда и куда дует так называемая роза ветров.

В последние десятилетия экология города улучшилась, но лишь потому, что сами вредные производства плавно почили во времена перестроечного коллапса. Так вот, в новом генплане заложена экологическая безопасность города. К примеру, наша старая железная дорога, тоже порядком загрязнявшая город, станет служить только для чистых пассажирских перевозок, а для транспортировки товарняков с вредными грузами будет построена новая – далеко за городом, в районе аэропорта. И вообще, отныне и навеки наши градостроители не допустят экологического произвола. Вот захотели недавно построить в черте города металлургический завод, а управление архитектуры и градостроительства решительно воспротивилось.

«Пока я жив и работаю на этом месте, заводу не бывать, во всяком случае, там, где его задумали поставить», – сказал Ержан Нуразханов.

Город должен стремиться ввысь

Конечно, жителей Шымкента не может устраивать ситуация, когда наш миллионный мегаполис на 70% состоит из одноэтажных домов, иногда весьма непрезентабельного вида. Тем более что хижины эти стоят вдоль крупных магистралей, таких как улицы Толеметова, Аргынбекова, Рыскулова, и других городских трасс. Так что, нравится это кому-то или нет, а хаотичному частному сектору придется подготовиться к сносу.

Вот что говорит руководитель фирмы «Градкомплекс» Нурбек Габулхамитович Аужанов о развитии нашего города: «Шымкент будет развиваться в традиционно привычном направлении на север в трехлучевом виде: Тамерлановское шоссе, в сторону нового центра и проспекта Жибек жолы. Существующий центр будет постепенно упорядочиваться путем реновации старого жилья, частичного сноса в особо важных узлах, расширения старых улиц, строительства крупных высотных многофункциональных комплексов. Без этих мер миллионный город никогда не будет выглядеть как современный мегаполис – третий по значимости в стране».

Разработчики генплана нашим городом довольны, в том числе как благодатным материалом, из которого можно слепить совершенное произведение градостроительства.

«У Шымкента большие преимущества относительно многих других городов Казахстана, – отметил Нурбек Аужанов. – В отличие от Алматы и Астаны здесь очень теплый климат, благоприятная для строительства сейсмика и очень предприимчивое население».

Так что, у нашего города весьма неплохие перспективы развития, и новый генплан, похоже, будет мощным толчком на пути к его совершенству и процветанию. Да будет так!

Елена ЛЕТЯГИНА