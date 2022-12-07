В Шымкенте появится свой ШымКАД

Градостроители в буквальном смысле раскрыли все свои карты. Они представили измененный генеральный план Шымкента.

В третьем мегаполисе появится ШымКАД: город будет окружён тремя кольцами, передает OTYRAR. Предложили аналог общественного транспорта. Чем еще удивят авторы генерального плана застройки, рассказал главный архитектор Шымкента.

Внести изменения в генеральный план Шымкента поручил Президент. В новой версии город предстаёт, в первую очередь, удобным для населения и бизнеса.

«Город будет окольцован, будем создавать все условия чтобы наш город стал удобным для города. В Шымкенте будут создаваться все условия для комфортной среды, внутри города не будут ходить товарные составы. Касательно генплана, каждый может внести свои предложения, мы обязательно учтем», — сказал Ержан Нуразханов, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

Градостроители в буквальном смысле раскрыли все свои карты. Снова очертили границы Шымкента, показали въездные и выездные пути. Каждый желающий может прийти на презентацию «Нового Шымкента» и внести свои предложения. Сделать это можно до 12 декабря в ВЦ Корме.

Во время обсуждения изменённого документа, эксперты учтут рекомендации жителей мегаполиса. Ожидается, что новый генеральный план Шымкента, утвердят в Правительстве до конца этого года.