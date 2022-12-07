В Шымкенте 5-классник вызвал прокурора на встречу в школу

Интересная история произошла в Шымкенте на телеканале OTYRAR во время прямого эфира программы «Народ и власть».

Спикером программы выступал прокурор Сайрамского района Туркестанской области Даулет Тлемисов. В основном звонки поступают по каким-либо жалобам и правонарушениям, однако на этот раз в прямом эфире раздался детский голос. Мальчик на том конце провода поведал, что в будущем мечтает стать прокурором и посоветовал Даулету Тлемисову чаще общаться с детьми, а затем бросил трубку.

«Скажите пожалуйста, а вы будете встречаться с нами или нет? Почему вы не приходите к нам? Мы бы тоже хотели поговорить с прокурорами. Приходите ко мне в школу», — сказал мальчик Дарын.

Как выяснилось, сегодня Даулет Тлемисов свой рабочий день начал с поездки в одну из частных шымкентских школ. Внезапный визит человека в погонах застал врасплох педагогов и учеников, о причинах никто не догадывался. Прокурор решил лично познакомиться с Дарыном и пожелал ему удачи.

«Мы после звонка нашли мальчика, я пошел к нему в школу, встретился с Дарыном и другими учениками. Когда мы позвали Дарына, он обрадовался. Я ответил на вопросы детей, вопросы были значимые и важные. Многим интересна профессия прокурора и это радует», — пояснил Даулет Тлемисов, прокурор Сайрамского района.

Прокурор пояснил, что представители надзорного органа периодически проводят профилактические беседы со школьниками, но теперь будут общаться с детьми еще чаще.