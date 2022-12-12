В Шымкенте новобранцы приняли присягу

В воинской части Сил воздушной обороны прошла торжественная церемония принятия присяги молодых военнослужащих срочной службы.

Новобранцы теперь будут осваивать военные специальности, а также учиться защищать воздушные рубежи нашей страны.

«Я уверен, что за год службы благодаря офицерскому и сержантскому составу, а также вашему трудолюбию и ответственности вы станете настоящими воинами, которые в любое время смогут встать на защиту наших воздушных рубежей. Желаю вам здоровья, благополучия и успешной службы», – сказал полковник Орынасар Жубанов.

В день присяги поддержать будущих защитников Казахстана приехали родители, друзья и близкие. Родные надеются, что курс молодого бойца для каждого из солдат пойдет на пользу.

«Эмоций много и их не передать словами. За месяц они стали взрослее, серьезнее и возмужали. Со многими родителями мы познакомились еще в военкомате. С того момента мы тоже стали ближе друг к другу, и это замечательно. В целом я рада, что вырастила настоящего патриота и очень горжусь, что мой сын попал служить именно в войска противовоздушной обороны. Я желаю ему достойной службы», — рассказала мать одного из солдат Елена.

После присяги для родителей организовали экскурсию по части. Показали казарму и ответили на имеющиеся вопросы родителей.