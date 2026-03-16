В Казахстане утвержден график призыва на срочную воинскую службу

Редактор Юлия Машковская
Фото: Акорда

Глава государства подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в 2026 году».

Документ принят в соответствии с законодательством страны и регулирует порядок увольнения военнослужащих, выслуживших установленный срок, а также проведение весеннего и осеннего призыва.

«Уволить в запас из рядов Вооружённых сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок», — говорится в указе.

Согласно документу, в марте–июне и сентябре–декабре 2026 года будет проведён призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от службы.

Местным исполнительным органам поручено организовать проведение призывной кампании через соответствующие органы военного управления.

Кроме того, правительству, комитету национальной безопасности и службе государственной охраны поручено обеспечить финансовую и материальную поддержку отправки призывников к местам службы и увольнения военнослужащих, завершивших срочную службу.

