В Казахстане утвержден график призыва на срочную воинскую службу

Глава государства подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в 2026 году».

Документ принят в соответствии с законодательством страны и регулирует порядок увольнения военнослужащих, выслуживших установленный срок, а также проведение весеннего и осеннего призыва.

«Уволить в запас из рядов Вооружённых сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок», — говорится в указе.

Согласно документу, в марте–июне и сентябре–декабре 2026 года будет проведён призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от службы.

«Призвать на срочную воинскую службу граждан Республики Казахстан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», — отмечается в тексте указа.

Местным исполнительным органам поручено организовать проведение призывной кампании через соответствующие органы военного управления.

Кроме того, правительству, комитету национальной безопасности и службе государственной охраны поручено обеспечить финансовую и материальную поддержку отправки призывников к местам службы и увольнения военнослужащих, завершивших срочную службу.