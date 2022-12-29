В Шымкенте полицейские заставили снять водителя тонировку

При патрулировании территории по улице Абая полицейские остановили автомашину Тойота Камри.

Передние два стекла и лобовое были покрыты тонировкой. Подчиняться требованиям снять пленку на месте, водитель сначала отказался. Но затем все же снял тонировку со стёкол.

На водителя составили административный протокол. По нему предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Водитель выразил свое несогласие и готов оспаривать данное решение.

Поицейские же призывают автовладельцев не нарушать правила дорожного движения во избежание ДТП.