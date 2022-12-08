В Толебийском районе 147 семей скрывали реальные доходы ради АСП

147 семей в Толебийском районе пытались скрыть свои доходы, чтобы получить адресно-социальную помощь. Об этом рассказали в отделе занятости и социальных программ региона.

По данным специалистов, сельчане открывали ИП, скрывали свои доходы, подделывали справки, чтобы на бумаге считаться малоимущими. Решением комиссии выплаты приостановили. Кто успел получить АСП, вернули деньги в бюджет.

Сабит Тургынбеков, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Толебийского района:

«В этом году 147 семей в Толебийском районе скрыли свой доход и хотели получить адресно-социальную помощь. Мы им всем вернули их документы и выплаты были приостановлены. Были и те, кто успел получить деньги, они эту сумму возвращают в бюджет через суд. Теперь мы сначала проводим мониторинг по домам людей, которые подают заявки на АСП, и только потом средства выделяем».