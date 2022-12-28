Грубые нарушения автобусников возмутили шымкентцев

И снова нарушения правил дорожного движения совершают водители пассажирских автобусов. Самой излюбленной точкой стал перекресток Рыскулова-Байтурсынова.

Именно на этом светофоре, по словам жителей, автобусники игнорируют дорожные знаки. С середины дороги, практически каждый второй водитель пассажирского авто, умудряется повернуть влево, хотя для этого есть отдельная полоса движения. Это нередко становится причиной ДТП, говорят жители.

«Вот именно здесь, автобусники всегда с середины дороги налево поворачивают, не хотят ждать, ведут себя словно короли на дорогах, хотя знак сверху висит. У меня такой вопрос, тогда зачем нужны тут Сергеки, раз они не фиксируют нарушение ПДД. Это создает аварийные ситуации, понимаете? Итак ДТП у нас много в Шымкенте. Прошу обратить внимание именно на этот перекресток», — говорит Ботагоз, жительница Шымкента.

Горожане, проживающие в этом районе не раз становились свидетелями подобных нарушений. Многие из них, уже снимают на видео автобусников и делятся кадрами в социальных сетях. На этот раз видеозапись попала в поле зрения полицейских, водителя оштрафовали, правда не на много, всего на 3 МРП.

Жители данного района надеются, что подобная огласка поможет сократить количество нарушений ПДД и дорожных происшествий станет меньше.