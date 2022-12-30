За машиной в официальный дилерский центр Asyl Auto

Бакдаулет Орал захотел порадовать отца на Новый год и подарил ему… машину! Выбор пал на автомобиль из Кореи, в дилерском центре «Asyl Auto».

Профессиональные консультанты помогли выбрать доступный, качественный и комфортный автомобиль. Заботливый сын говорит: обязательно вернется в «Asyl Auto», чтобы приобрести машину уже для себя.

Бакдаулет ОРАЛ житель г. Шымкента:

«Мы приехали в этот автосалон «Asyl Auto» чтобы найти автомобиль для отца на Новый год. Мы хотим всей семьей сделать подарок, нашли нужную машину. Мы берем автомобиль Hyundai Grandauer. Спасибо специалистам «Asyl Auto»! Рассказали всё о машине, всё объяснили и показали. Машина хорошая, я очень рад, думаю папетоже понравится!»

Дилерский центр «Asyl Auto» упрощает и ускоряет процесс купли-продажи автомобилей. В автоцентре есть возможность продавать, покупать и обменивать машины. В «Asyl Auto» можно приобрести как новые, так и авто с пробегом.

Динара АБДУАКИМОВА сотрудник автосалона Asyl Auto:

«Заказать автомобиль из Кореи и Эмиратов можно в автосалоне «Asyl Auto». И вы можете воспользоваться услугами семи банков с возможностью купить автомобиль на следующих условиях. Первоначальный взнос от 10 процентов, срок кредита от 12 месяцев до 7 лет. А еще есть услуга отсрочки платежа. Уважаемые жители Шымкента, автосалон «Asyl Auto» искренне поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть наша страна будет мирной, народ в безопасности, единство крепким, а наша вера в будущее — лучшей!»

Все автомобили в «Asyl Auto» проходят полный технический и юридический осмотр. Дилерский центр ждет клиентов 7 дней в неделю, с 9 утра до 8-ми вечера.

Адрес: улица Аргынбекова, 98/1.