Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже чужих автомашин, передает Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП поступили заявления от граждан Таджикистана о том, что неизвестные лица продали девять их автомашин, которые они оставили на стоянке возле пограничного пункта в мае текущего года.

Спустя месяцы потерпевшие обнаружили пропажу своих автомашин и обратились за помощью в полицию. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества” и приступили к розыску подозреваемых лиц.

Стражи порядка опросили очевидцев и вышли на след подозреваемых. Ими оказались местные жители, мать и сын, работавшие на стоянке, которым потерпевшие доверили свои оставленные машины.

Полицейские задержали подозреваемых в доме их родственников в Казыгуртском районе. Их доставили в Сарыагашский РОП, где они полностью признались в содеянном.

Следствием установлено, что судимый в 2019 году к 3,5 годам ограничения свободы молодой человек снова пошел на преступление. Уговорив свою мать, злоумышленник, продал шесть автомашин со стоянки в Шымкенте за пять миллионов тенге. Остальные автомашины распродал на запчасти в городе Сарыагаш за 2,5 миллиона тенге. Вырученные деньги они потратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “кража“. Подозреваемые арестованы. Изъятые в качестве вещественных доказательств девять автомашин возвращены законным владельцам. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим преступлениям.