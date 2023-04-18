Казахстанцы стали покупать больше новых машин из салонов

За три месяца этого года продажи новых автомобилей выросли сразу на 66%, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В автосалонах говорят, казахстанцы действительно стали покупать больше машин. Но активисты уверены, это лишь капля в море. Ведь не каждый может позволить себе приобрести новый автомобиль, большинство ездят на подержанных, возраст которых перевалил за 20-30 лет. Единственный выходом из положения активисты называют отмену утильсбора. Тем более что эти сборы уже становились предметом коррупционного скандала.

«Десятку брендов в этом году возглавляют корейские автомобили, также в целом хотелось бы отметить что кроме корейских автомобилей на рынке сейчас хорошо свое место находят китайские автомобили, китайские бренды, которые только зашли в Казахстан и нашли своих потребителей«, — говорит Ербол Сейпилов, директор по техническому регулированию ассоциации казахстанского автобизнеса.

Но по словам экспертов отрасли, новые автомобили казахстанцы покупают не так активно. В лучшие времена в стране продавали по 170 тысяч автомобилей в год, тогда как в соседней России в это время продавали по 3 миллиона новых машин. Покупательская способность казахстанцев всегда была низкой, а сейчас, когда инфляция растет, а зарплаты остаются на прежнем уровне, позволить себе купить автомобиль из салона может далеко не каждый.

«Эти попытки на протяжении 15 с лишним лет запустить казахстанский автопром они еще не работают в должной степени. По льготке за первые три месяца было реализовано 740 автомобилей при годовой потребности рынка с учетом новых и подержанных автомобилей я оцениваю порядка 700 тысяч, а продано 700», — говорит Эдуард Эдоков, председатель независимого автомобильного союза.

Чтобы автопарк обновился, нужно завозить подержанные, но свежие машины из-за рубежа. Чтобы это стало доступно для казахстанцев, необходимо, в первую очередь снизить ставки утильсбора. При этом оператор, который занимался утилизационным сбором, оказался в центре коррупционного скандала. Сейчас проводится главное судебное разбирательство по делу «Оператора РОП». На скамье подсудимых бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов, экс-председатель правления, бывший финансовый директор и экс-гендиректор ТОО «Оператор РОП». Фигуранты дела обвиняются в многомиллиардных хищениях.