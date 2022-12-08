Жители Шымкента задыхаются от соседства со зловонным производством

Речь идет о пригородном районе Бадам 2, который входит в состав южного мегаполиса. Жители жалуются на зловонный запах, исходящий от промышленных предприятий, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

По их словам, именно оттуда ветер приносит жуткие ароматы. И с этой проблемой горожане борются уже пять лет. Предприятия отравляют им жизнь, заявляют люди, ведь приходится массово записываться на приём к врачам.

В такой густой дым микрорайон Бадам 2 погружается ночью и местные жители сразу покрепче закрывают окна и двери. Люди заявляют, что их мучает удушье и сухой кашель. На утро дышать становится легче. В своих бедах тут винят сразу несколько предприятий и карьер, которые окружили микрорайон.

«В нашем ауле где-то больше 20 человек раком болеют. Старики, дети. Ну, старикам можно, а детей жалко. Оттуда воняет, понимаете? Такой запах, дышать невозможно. Люди страдают легочными болезнями», — говорит Абдиманап Макенов, житель г. Шымкента.

75-летняя Зинаш Калыбекова крайне редко старается выходить на улицу. Бабушка считает, что это опасно. После прогулки количество лекарств на столе увеличивается, жалуется женщина. А в тёплую погоду ситуация и вовсе усугубляется.

«Воняет, аж невозможно дышать. Приходится закрывать окна и двери, чтобы домой не заходил этот запах. Я говорю, дети, скорее домой заходите, не ходите на улице, не дышите этим воздухом», — говорит Зинаш Калыбекова, жительница г. Шымкента.

Странный запах, по словам жителей, мучает их больше пяти лет. Есть те, кто не выдержав, решил сменить место жительства. Остальные засыпали жалобами все инстанции.

«Предприятия до сих пор нормальных действий не проводит по устранению этих неудобств, создаваемых людям. Недавно мы только забирали пробы воды в Карабастау, там не знаю, что завтра скажут экологи, что СЭС скажет. Когда вода пахнет керосином или нефтью, это уже проблема. Подземные воды с колодцев, которые взяли (30 метров), а там уже вода воняет», — говорит Кайрат Карибаев, общественный активист.

В свою очередь в Департаменте экологии сообщили, что за работу без фильтров и экологических разрешений в отношении 10 предприятий были поданы иски. Пробы воздуха брали и в самом микрорайоне, но ничего опасного не нашли.

«На основании их жалобы были проведены проверки. Всем наложены административные штрафы. И у кого не соответствует требованиям экологического кодекса, поданы иски о приостановлении деятельности до устранения», — говорит Ермахан Козыбаев, и. о. руководителя Департамента экологии г. Шымкента.

Предприятия выплатили 57 миллионов тенге штрафа. Вот только люди говорят, что им от этого дышать легче не стало. Местные жители требуют ужесточить контроль, и вновь готовят жалобы. К слову дома в микрорайоне, по данным экологов, построены слишком близко к заводам и санитарно-защитная зона не соблюдена.