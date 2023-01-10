60 человек пострадали от рук аферистов, обещавших работу в Турции

60 шымкентцев пострадали от рук мошенников, которые обещали устроить людей на работу в Турции с заработной платой в 700 тысяч тенге, передает OTYRAR со ссылкой на Orda.

Мошенники изрядно постарались, чтобы отмести все сомнения от жертв. Они открыли несколько офисов по городу, куда желающие могут прийти для подписания трудовых договоров.

Аферисты обещали комфортные условия труда и высокий заработок. Мужчин даже приглашали на строительство атомных станции.

Все что требовалось от жертв — заплатить 142 тысячи тенге за «оплату визы». Если человек не мог внести всю сумму разом, ему предоставляли возможность частичной оплаты.

Если жертва сомневалась в трудоустройстве, то появлялись подставные лица, которые представлялись теми, кто уже получил работу. В некоторых случаях, людям выдавали поддельные билеты на самолеты.

Но как только люди увидели, что офисы один за другим закрываются, они поняли, что остались без денег и без обещанной работы в Турции.

Сейчас по данному делу ведется расследование.