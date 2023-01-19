Айлу, Муна, Маруан. Самые необычные имена шымкентских детей

В шымкентском отделе РАГС рассказали о необычных именах, которые шымкентцы дают своим детям. Мы собрали данные за последние годы.

Так самыми редкими именами среди мальчиков являются: Маруан, Нурзерек, Ахмеди-Нур, Ханмухаммед и Көбей. Корни этих имен- староарабские и казахские.

Еще более интересными и звучными именами называли девочек: Қамария, Райниса, Айсұнна, Сүйкімді, Ифора, Эжрин, Ниса, Лунара, Муна и Айлу. Как пояснили в ведомстве, тенденции или моды к экзотическим именам в регионе не наблюдается. Ежегодно регистрируются до 5-10 фактов нестандартных наречений.

В последнее время, по словам руководителя отдела регистрации актов гражданского состояния Акботы Карнакбаевой, наблюдается тенденция, когда родители связывают имя ребенка с собой.

«К примеру, малыша назвали Марғұланом. Родители говорят, что маму зовут Мархаббат, а отца Жасулан. «Мар» взяли у мамы, «улан» у папы, соединительная буква «Ғ» — означает ғашықтар, влюбленные, любящие сердца. Вот такая у нас креативная молодежь сейчас. Раньше обязательно смотрели на значение имени, какой посыл оно несет. А сейчас молодежь любит звучные имена, чтобы красиво звучало»,-говорит Акбота Карнакбаева.

Конечно, подавляющее большинство родителей называют детей традиционными и актуальными именами, и у каждого поколения они свои. Так, большинство новорожденных девочек в Шымкенте будут носить имена: Айша, Айлин, Аяру, Раяна, Айзере, Аруна. Среди мальчиков самые популярные имена: Алихан, Айсултан, Али, Ерасыл, Мансур и Муслим.

Как показывает практика, чаще всего экзотическое имя ждет ребенка в той семье, где один из родителей — иностранец.