Айтенов встретился с жильцами замерзающих домов

Аким Шымкента Мурат Айтенов продолжает проверять работу котельных.

Зима выдалась суровая, соответственно риски того, что люди останутся без тепла могут быть. Глава мегаполиса вместе с подчиненными встретился с жильцами нескольких домов и осмотрел подвалы проблемных домов.

Все идет в штатном режиме рапортует глава Куатжылуорталык -3. Пердебай Сабитов уверяет, в Шымкенте на готове резервные котельные. 80 процентов тепла в город поступает от ТЭЦ 3, остальные уже от новых котельных.

Мурат Айтенов заходит в подвал одного из домов, ситуация тут нестабильная. Жители жалуются на холодные стены и бездействие застройщика. Аким на месте собирает подчиненных, дает задание — в короткие сроки проблему решить, как, это уже должны думать застройщики.

«Смотрите, мы обошли все котельные, везде выход идет 70 градусов, а у вас 60, есть потеря, сейчас все соберутся и будут решать проблему. Я дал здание. Тут проблема в системе, они будут разбираться», — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Такие объезды аким планирует проводить каждый день, на месте он будет встречаться с жителями домов. Теперь, к решению проблем будут привлекаться все чиновники.