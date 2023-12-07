В Шымкенте установится морозная погода в ближайшие дни

Синоптики Казгидромета поделились прогнозом на ближайшие 3 дня. Уже в выходные в Шымкенте установится морозная погода.

С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части страны ожидается резкое понижение температуры воздуха. Также будут туманы и усиление ветра.

Итак, 7 декабря, в четверг, в Шымкенте днем 8-10 градусов тепла, а вот ночью температура воздуха опустится до -2. Облачно, но осадков не ожидается, ветер северо- восточный 3-8 м/с. Ночью 7 декабря и утром туман.

Немного холодней станет 8 декабря. Днем столбики термометров опустятся до 3-5 градусов тепла, ночью до -2 градуса. Днем выпадут осадки дождь, возможно снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.

Уже в субботу днем установится слабоморозная погода. Переменная облачность, ожидаются осадки. Днем температура будет около 2 градусов мороза, зато ночью столбики термометров опустятся до -13. После чего еще несколько дней в Шымкенте, преимущественно ночью, будут морозы.