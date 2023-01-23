Число везения этого года раскрыли нумерологи

Люди, рожденные в год кролика, прекрасно ладят с окружающими, их отличает доброжелательность и способность улаживать конфликты.

Уравновешенные, эмоционально устойчивые и спокойные представители наступившего года умеют адаптироваться к проблемным ситуациям и справляться с трудностями. Опытного оератора Ильдара Жунусканова с символом 2023 года объединяет холодный рассудок и терпение, которые в его работе, так необходимы.

«От кролика я взял, наверное, спокойствие, то есть не нервничать, всегда иметь холодную голову и следить за ситуацией, потому что внимание в нашей работе важно в случае чего реагировать на какие-нибудь события. А еще я люблю вкусно покушать как кролик, сидя неторопливо в кругу своей большой семьи», – говорит мужчина.

Драконы, львы, красные фонари, деньги в конвертах и пельмени на праздничном столе — лунный Новый год совсем не похож на привычный нам праздник, но тем он и интересен. Постоянной даты празднования нет. В 2023 году Восточный новый год наступил 22-го января. В этот день жители поднебесной встретили 4721 год.

На смену символа Тигра — переменчивого хищника приходит Кролик — спокойный, милый и дружелюбный зверь. Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хорошая атмосфера.

В Китае с большим трепетом относятся к нумерологии и с особой внимательностью выбирают номер квартиры, мобильного телефона, автомобильного знака и дату свадьбы. Главная цифра 2023 года — 7. В нумерологии это число означает мудрость и философское отношение к жизни.

«2023 год идет под управлением числа семь — это число воина, движения. Цифра несет сакральный смысл: 7 цветов у радуги, дней недели, нот, чудес света и семь основных планет. Семь четко поможет нам структурировать свою жизнь и даст возможности для роста и движения, но только через познание своего внутреннего мира и погружения в себя», – делится нумеролог.лик