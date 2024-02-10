И снова Новый год!

10 февраля по восточному календарю наступает Год Зеленого Деревянного Дракона. Этот знак считается символом перемен и благополучия, силы и новых возможностей, мудрости и процветания. Что же ждет дюжину представителей восточного гороскопа в наступающем году?

Крыса – 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 годы

Для Крысы год Зеленого Дракона обещает быть удачным. Правда, чтобы добиться успехов и достижений, придется приложить усилия. Юркая Крыса обычно очень подвижна, но этот год потребует от нее не только активности, но и гибкости, дипломатичности, умения находить обходные пути, встречаясь с препятствиями.

Год будет очень хорош для предпринимателей и всех людей, которые не боятся перемен. Все начинания, направленные на улучшение своей жизни и близких, Дракон обещает поддержать.

Результаты года, несмотря на все трудности по пути к ним, будут радовать. Крыса сможет получить больше своих ожиданий, если станет без устали отстаивать права и трудиться во имя целей, не отвлекаясь на несущественные мелкие проблемы.

Расположение планет в 2024 году будет способствовать развитию бизнеса, лучшему проявлению себя в творчестве, обучении, активной работе.

В наступающем году от представителя этого знака потребуется быстрая реакция, потому что многие шансы нужно будет ловить буквально на лету. А еще Крысе понадобится завершить все старые дела, которые уже давно ждут своего решения. Если этого не сделать, то они не позволят двигаться вперед.

Чтобы уверенно идти к цели, Крысе нужен крепкий тыл, а потому уже в самом начале года необходимо укрепить личные отношения с партнером, создать покой и мир в семье. И обязательно позаботиться о здоровье.

Бык – 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 годы

Быка ждет очень интересный, насыщенный событиями год, хотя и не безоблачный. Но стоит представителю этого знака поверить в свои силы, и проблемы, которые вначале кажутся неразрешимыми, будут преодолены.

Этот период может быть очень благоприятным для начала обучения или самообразования, поэтому Бык не должен терять времени и подумать, какие знания и умения ему сейчас пригодились бы. Расслабляться в год Зеленого Дракона Быку не стоит, он должен упорно и целенаправленно выполнять свою миссию.

Сейчас особую значимость приобретают отношения с окружающими. Это означает, что налаживание контактов, дружеское общение с людьми для Быка будет не менее важно и ценно, чем карьера, профессиональные успехи и деловые победы.

В этом году Бык имеет возможность самым наилучшим образом наладить личную жизнь, найти пару или укрепить уже существующие отношения.

В жизни преуспевающих Быков в этом году не последнее место должны занимать благотворительность и бескорыстная помощь нуждающимся. Как известно, не оскудеет рука дающего. Об этом позаботятся высшие силы. А самому Быку нужно честно заниматься своим делом. Если представители знака последуют этим советам, то в конце года они непременно достигнут успеха и материального благополучия.

Тигр – 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 годы

Для Тигра год Дракона начнется с личных побед. Да и весь этот период будет одним из самых удачных и продуктивных в его жизни. Здесь главное – успеть воспользоваться всеми благоприятными возможностями и выстроить четкую линию на перспективу. Но терять бдительность в это время было бы ошибкой: за блеском побед легко потерять правильное направление и пойти по ложному пути, не заметив действительно важных дел.

Сразу скажем, что золотой дождь на Тигра в этом году не прольется, но будут все возможности заложить устойчивую платформу для будущего. И от того, насколько она будет прочной, зависит и дальнейшая карьера, и финансовое благосостояние.

Благополучие в делах во многом будет зависеть от госпожи Удачи, но полагаться только на изменчивую фортуну нельзя, всегда необходимо применять расчет, тонкую логику, а главное – активность.

Некоторое беспокойство могут причинить быстро меняющиеся обстоятельства. Но здесь нужно либо приспосабливаться, либо бороться – придется выбирать, что лучше.

А звезды определенно будут на стороне активного Тигра, помогая ему во всем, предоставляя новые положительные возможности.

Большая часть удачи Тигра в этом году зависит от его умения слушать окружающих людей, взаимодействовать с ними. Поэтому следует воспитывать в себе выдержку, терпение, внимательное отношение к другим. Это касается как делового окружения, так и домашнего.

Кролик – 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 годы

Девиз Кролика в этом году: «Спокойствие, только спокойствие!» Все, что случится, пойдет во благо. Нельзя сказать, что в его жизни не возникнет проблем, но представитель этого знака будет умело с ними справляться, легко и гибко лавируя между делами, интуитивно точно выбирая верный путь.

Это очень благоприятный год, в котором он сможет наверстать многое из того, что было упущено в предыдущий период жизни. Большую часть достижений Кролик может получить благодаря своей видимой мягкости и беззащитности, потому что в нужный момент он имеет способность проявлять недюжинную силу, просто обескураживающую противника.

Представитель этого знака всегда стремится к миру и согласию – это его козырь. И в год Дракона он создаст новые партнерские взаимоотношения, дружеские связи, которые будут прочным каркасом и защитой его делу.

Этот год потребует от Кролика обязательного наведения порядка в личной жизни. Возможно, в семье появится долгожданное прибавление. У одинокого Кролика в предстоящем году будет много встреч, романов, страсти и обид. Главное, чтобы он не увлекался количеством покоренных сердец, а уделял больше внимания качественной стороне взаимоотношений.

Гороскоп советует Кролику не увлекаться исключительно карьерой или только личной жизнью, необходимо искать баланс между двумя этими важнейшими сферами, и тогда ни одна из них не помешает другой.

Дракон – 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 годы

Для Дракона его год обещает стать поистине победным, решающим. Можно сказать, что Дракон может взять от жизни все, что сможет унести. Время благоприятно для карьеры, становления личности, поиска своего места в жизни. При этом представитель этого знака должен активно работать, не дожидаясь милости фортуны, хотя и простое везение будет к нему более чем благосклонно.

Даже те трудности, с которыми может столкнуться Дракон, тоже имеют глубокий смысл, потому что поспособствуют его развитию и продвижению вперед. Дракон в год имени себя логично будет главенствовать везде и во всем, сможет добиться наивысших результатов и в работе, и в личных отношениях.

Самое опасное для представителя этого знака – остановиться на полпути, увлечься внешней мишурой в ущерб продвижению к своей цели. Если Дракон вольно или невольно вдруг пойдет по этому ложному следу, то он может потерять многое в жизни.

В этом году Дракон может с пользой поменять место работы или даже сменить направление своей деятельности. Если действовать с умом, то ему все будет под силу.

Обычно Дракон смело и открыто вступает в бой, но он совершенно негибок, и здесь ему придется себя перевоспитывать. Чтобы решить возникающие проблемы без потерь, нужно гибко лавировать между ними, обходя большие препятствия, и идти к цели.

В этом году Дракон легко сможет разрабатывать и внедрять в жизнь новые проекты, искать и найти новую, более перспективную работу, завоевывать авторитет и признание в творческой сфере, расширять свой бизнес. Ну, и романтические отношения не заставят себя ждать.

Змея – 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 годы

Мудрая Змея не станет обольщаться блеском Зеленого Дракона, она будет активно и последовательно двигаться по своему пути, находя выходы из любого тупикового дела.

Змея в этот период не является любимицей фортуны, но, можно сказать, она сама умеет приручать и гипнотизировать удачу. Представители этого знака обладают блестящей тонкой интуицией, которая ведет за собой, предугадывая все, что должно встретиться на пути. Поэтому неприятности, которые показались бы неожиданными другим знакам, Змея заранее предусмотрит. Они не вызовут паники и волнения, и уж тем более не заставят повернуть ее вспять.

Змея будет очень уверена в себе, она не захочет прятаться под камнями от трудностей, а попробует вести себя более активно и с удовольствием получит первые результаты. В профессиональной сфере появятся новые возможности, которые она обязательно использует, чтобы улучшить свое нынешнее положение в жизни.

Финансовая сфера будет только радовать Змею, позволяя ей масштабно планировать будущее и не быть стесненной материальными рамками.

Этот год позволит добиться больших успехов, но в первой половине Змее придется без отдыха трудиться, чтобы доказать свое право на высокое положение в карьере и обществе.

В личной жизни Змеи ожидаются перемены к лучшему. Распавшиеся ранее пары захотят возобновить диалог и отношения. Одинокая Змея, если ее заинтересует вопрос обустройства личной жизни, легко найдет себе пару.

Лошадь – 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 годы

Год Зеленого Деревянного Дракона для Лошади будет ярким: она любит публичность, праздники, роскошь и постарается не отставать от хозяина года в умении блистать.

Практически весь год Лошадь будет находиться в центре внимания. Она сможет реализовать свое желание стать знаменитой, работать с большим количеством людей, заниматься организацией громких мероприятий, переговоров и праздников. Но Дракона не обманешь внешней мишурой: в конце года он будет раздавать почести и успех по реальным заслугам, поэтому Лошадь не должна забывать о серьезной работе, обучении и самовоспитании.

Желания Лошади в этом году будут исполняться, если к их достижению приложить максимум усилий. Проблемы непременно возникнут, и Лошади нужно быть к ним готовой. Кроме того, в этом году на нее будут сваливаться разные неожиданности, часть которых не слишком порадует. Но в целом год будет многообещающим, интересным и развивающим.

В делах Лошади помогут широкое и дружеское общение с коллегами, хорошо налаженные отношения с партнерами. Лошадь будет более уверена в себе, если дома будет чувствовать себя спокойно и безопасно.

Лошадь всегда интересует материальная сторона каждого дела, даже при недостатке финансов она будет вести дела таким образом, чтобы рассчитывать на то, что у нее имеется, и использовать эти средства с максимальной пользой для себя. А от неоправданного риска представителя этого знака убережет природная мудрость.

Коза – 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 годы

Коза в год Зеленого Деревянного Дракона будет чувствовать себя в своей стихии, хотя ей придется столкнуться с небольшими трудностями. Финансовых проблем в наступающем году у Козы не будет, но и большой прибыли ожидать не приходится.

Впрочем, Коза сумеет распорядиться своими средствами очень разумно.

Коза с удовольствием будет взбираться по карьерной лестнице, но вначале она постарается наладить хорошие отношения с начальством, заслужить доверие, авторитет. А для этого придется выполнять самые сложные задания, быть всегда и везде на виду.

В личной жизни Козе будет проще наладить хорошие отношения с партнером, но в то же время ее эксцентричность может разрушить уже сложившиеся отношения, если она не будет сдерживать своих эгоистичных порывов.

Большое значение в этом году Коза придает общению, но она должна научиться не только показывать себя со всех сторон, но и видеть других людей, взаимодействовать с ними, учиться, общаться на равных.

Представитель этого знака должен больше внимания уделять близким, интересоваться их делами, помогать во всем, и тогда он сможет рассчитывать на ответную помощь в трудную минуту. Одинокая Коза имеет все шансы на создание гармоничных отношений, если избавится от придирчивости и обидчивости.

Обезьяна – 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 годы

Обезьяна хорошо ладит с Драконом, поэтому весь 2024 год будет чувствовать себя очень хорошо, займется организацией своих дел и активно вести социальную жизнь. Но тенденции года таковы, что Обезьяна будет много получать и выигрывать только тогда, когда сама станет отдавать и помогать нуждающимся.

Обезьяна всегда заботится о личном комфорте и выгоде, но в этом году ей необходимо найти баланс между эгоизмом и альтруизмом, потому что представитель этого знака просто не выстоит в одиночку, ему нужны общение, взаимодействие с другими людьми, коллективная работа и взаимопомощь.

Представители этого знака очень предприимчивы, у них может блестяще пойти бизнес, финансовая сфера позволит запустить новые проекты. Артистичная Обезьяна будет увлечена работой, ей предоставляется возможность наилучшим способом раскрыть все свои способности, реализовать самые смелые амбиции и добиться успеха. Год будет очень благоприятным для нее, при желании она сможет взять от него для себя по максимуму. В это время Обезьяне можно начать образование, выбрать профессию и научиться новому. Она должна вплотную заняться развитием своей личности, усилить лучшие качества, избавившись от того, что мешает ей в деле и общении.

Сфера общения и личная жизнь Обезьяны должны стать для нее приоритетными, потому что она сможет сделать карьеру и наилучшим образом организовать собственную жизнь, если наведет порядок в мыслях и делах.

Петух – 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 годы

С началом года Зеленого Деревянного Дракона Петух встрепенется и почувствует, что само время стимулирует его на подвиги и легкие победы. Но ему необходимо понять, что, кроме позерства и стремления быть на виду, от него требуются усердие, трудолюбие, внимание к другим людям, потому что многие дела в его жизни могут быть решены только коллективно.

Возможностей в этом году у Петуха будет очень много, вопрос в том, сумеет ли он ими воспользоваться. Он будет метаться от одного дела к другому, не уделяя внимания ни одному из них. А если удастся сосредоточиться на главном, то Петух-служащий сможет добиться повышения в должности или увеличения зарплаты, а Петух-бизнесмен легко увеличит обороты своего дела.

Возникающие проблемы – а они будут – необходимо рассматривать с точки зрения возможностей и новых дверей, открывающихся в жизни. Более организованный Петух, который хочет достичь успеха, будет продвигаться вперед, но не станет брать на себя слишком много дел, разумно распределяя силы. Форсировать события, брать на себя невыполнимые обязательства вовсе не нужно. Если к делу подходить с умом и житейской мудростью, то все получится. В работе не нужно бояться трудностей – надо уметь правильно распределять собственные силы. В личной жизни нужно быть готовым биться за свое счастье.

Собака – 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 годы

Для верной и трудолюбивой Собаки год будет относительно спокойным. Дракон обещает покровительство во всех сферах ее жизни, и она, не торопясь, без лишних усилий и суеты, сможет достичь довольно больших высот как в делах, так и в отношениях. Несмотря на кажущийся штиль, Собака не должна оставаться на месте, а должна расти, развиваться, смело принимать в свою жизнь новые веяния, тогда она сможет быть современной, образованной и успешной.

Финансы Собаки будут потихоньку расти и к концу года составят довольно большую сумму, которую она сможет использовать на развитие собственного бизнеса. Возникнет несколько блестящих возможностей, которые прямо ведут к улучшению качества жизни.

Трудолюбие и усердие Собаки Дракон обязательно заметит, и она получит награду за труды в виде высокой должности или большой прибыли.

Собака отлично ладит с окружающими людьми, ее честность и правдивость являются теми качествами, за которые ее уважают и коллеги, и руководители. Наибольшую поддержку получат Собаки, которые заняты бизнесом или организацией различных мероприятий.

Личная жизнь также порадует: Собака сможет значительно улучшить взаимоотношения с партнером, если раньше это никак не удавалось. Для одиноких представителей этого знака судьба приготовила сюрприз в виде знаменательной встречи, которая перевернет их жизнь.

Кабан – 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 годы

Для Кабана год будет щедрым и благополучным. Настолько, что он и сам не ожидал. Кабан сможет выполнить все свои желания, получить прекрасные результаты, при этом в деятельности, даже очень активной и напряженной, чувствовать себя хорошо и спокойно.

Но Дракон приготовил для представителей этого знака сюрприз с подвохом: дела, направленные на личную выгоду, могут стать неперспективными, зато работа, которая предназначена для улучшения жизни других людей, автоматически улучшит жизнь и самого Кабана.

Не нужно бояться трудностей, ведь Кабан будет любимцем хозяина года, а это означает, что он получит мощную защиту от Зеленого Деревянного Дракона, пользуясь его щедростью. Чтобы взять нужное направление, необходимо определиться со своей деятельностью, а также с целями, ради которых она будет выполняться. Хотя год благоприятствует Кабану, но лень, скука и пессимизм способны загубить самые перспективные дела. Чтобы не случилось такого, ему необходимо хорошо продумать периоды отдыха во время активной работы, чтобы восстанавливать силы, анализировать ошибки, а затем двигаться вперед, ни в коем случае не оставаясь на месте.

Кабану стоит обратить внимание на сферу общения, ведь многие дела предполагают коллективное решение, и он должен быть готов к различному взаимодействию.

Со здоровьем Кабана все будет в порядке, если он принял предупреждения прошлого года о необходимости вести здоровый образ жизни.