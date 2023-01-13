Давление газа упало. Шымкентцы жалуются на холодные квартиры

Из-за сохраняющихся аномально низких температур в Шымкенте наблюдается резкое падение давления газа.

По данным АО «КазтрансГаз Аймак», в день к специалистам обращаются больше 1500 абонентов. Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Низкое давление газа, газовики объясняют большим количеством потребителей.

Нурбек Рахменов, начальник производственно-технического отдела АО «КазТрансГаз Аймак» г.Шымкента:

«Для отработки данных заявок филиалом выделены 11 видов спецтехники, более ста человек, плюс к этому работает кргулосуточная аварийная бригада. Есть еще частные газопроводы, на стадии проектирования ими не учтена проектная мощность данного газопровода. В связи с чем, абоненты, которые потребляют газ от частных сетей с понижением давления. Эту проблему будут решать в будущем».

В случае аварийных ситуаций, шымкентские газовики просят обращаться на номера горячей линии: 104, 39-48-54, 39-74-81, 8771-949-92-60.