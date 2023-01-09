Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году

2023 год – невисокосный, состоящий из 365 дней. Всего в этом году 246 рабочих, 106 выходных и 13 праздничных дней.

Итак, после затяжных новогодних праздников ближайшие выходные праздничные дни намечаются в марте.

8 марта – Международный женский день – отдыхаем один день, так как он выпадает на среду.

На Наурыз (21-23 марта) казахстанцы будут отдыхать три дня: с 21 по 23 марта, которые выпадают на вторник-четверг.

На День единства народа Казахстана (1 мая) в 2023 году граждане РК будут отдыхать три дня подряд с 29 апреля по 1 мая.

День защитника Отечества (7 мая) приходится на воскресенье и переносится на понедельник.

День Победы (9 мая) в этом году выпадает на вторник. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд с 6 по 9 мая.

В 2023 году первый день Курбан-айта выпадает на 28 июня (среда) – граждане РК будут отдыхать один день.

Что касается Дня столицы (6 июля), в этом году он приходится на четверг. Сейчас на портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правительства. Планируют 1 июля субботу сделать рабочим днем, а уже следующую неделю с 6 по 9 июля сделать выходными. Но это пока под вопросом.

День Конституции (30 августа) в этом году приходится на среду – казахстанцы будут отдыхать один день. День республики (25 октября) также выпадает на среду – будет один выходной день.

На День Независимости (16 декабря) граждане РК будут отдыхать три дня подряд с 16 по 18 декабря, так как 16 декабря приходится на субботу и переносится на понедельник.