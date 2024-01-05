Календарь всех праздников 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
(переносы праздничных дней)
1-2 января – Новый год
8 марта – Международный женский день
21-23 марта – Наурыз мейрамы (суббота 23 марта переносится на понедельник 25 марта)
1 мая – День единства народа Казахстана
7 мая – День защитника Отечества
9 мая – День Победы
6 июля – День Столицы (суббота 6 июля переносится на понедельник 8 июля)
30 августа – День Конституции Республики Казахстан
25 октября – День Республики
16 декабря – День независимости
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАХСТАНЕ
Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.
10 января – День Национальной гвардии Республики Казахстан
1 февраля – День работников гражданской авиации Республики Казахстан
2 февраля – Национальный день печати
15 февраля – День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан
1 марта – День благодарности
9 марта (вторая суббота марта) – День землеустройства, геодезии и картографии
7 апреля ( первое воскресенье апреля) – День геолога
12 апреля – День работников науки
21 апреля – День Службы государственной охраны Республики Казахстан
17 мая – День работников связи
21 мая – День работников культуры и искусства
26 мая (последнее воскресенье мая) – День работников химической промышленности
1 июня – Международный день защиты детей
4 июня – День государственных символов Республики Казахстан
5 июня – День эколога
7 июня – День работников антимонопольного органа
9 июня – День военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения госорганов
9 июня (второе воскресенье июня) – День работников легкой промышленности
9 июня (второе воскресенье июня) – День животноводов
16 июня (третье воскресенье июня) – День медицинского работника
23 июня – День полиции
23 июня – День государственного служащего
24 июня – День судьи и работников суда
28 июня – День работников средств массовой информации
2 июля – День дипломатической службы
7 июля (первое воскресенье июля) – Национальный день домбры
9 июля – День работников водного хозяйства
13 июля – День органов национальной безопасности Республики Казахстан
14 июля – День нотариата
14 июля (второе воскресенье июля) – День работников рыбного хозяйства
21 июля (третье воскресенье июля) – День металлурга
28 июля (четвертое воскресенье июля) – День работников торговли
4 августа (первое воскресенье августа) – День работников транспорта
10 августа – День Абая
11 августа (второе воскресенье августа) – День строителя
18 августа – День пограничника
25 августа (последнее воскресенье августа) – День шахтера
29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона
1 сентября (первое воскресенье сентября) – День работников нефтегазового комплекса
5 сентября – День языков народа Казахстана
8 сентября (второе воскресенье сентября) – День семьи в РК
15 сентября (третье воскресенье сентября) – День матери в РК
28 сентября – День работников атомной отрасли
29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День труда
30 сентября – День работников органов юстиции
29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя
1 октября – День пожилых людей. День радио
5 октября – День учителя
6 октября – День работников оборонной промышленности
10 октября – День профессиональных союзов Казахстана
16 октября – День хлеба
19 октября – День спасателя
20 октября (третье воскресенье октября) – День работника лесного хозяйства
24 октября – День библиотекаря
27 октября (последнее воскресенье октября) – День работников системы социальной защиты
29 октября – День работников охранных организаций
5 ноября – День внешней разведки
8 ноября – День статистика
10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий
15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы РК
16 ноября (третья суббота ноября) – День буровика
17 ноября (третье воскресенье ноября) – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
5 декабря – День адвокатуры
6 декабря – День прокуратуры
15 декабря (третье воскресенье декабря) – День энергетика
20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК
22 декабря – День архивиста
КАЛЕНДАРЬ ООН
Январь
1 января – Всемирный день семьи
4 января – Всемирный день азбуки Брайля
10 января – Всемирный день хинди
14 января – Всемирный день логики
24 января – Международный день образования; Всемирный день африканской культуры и культуры выходцев из Африки
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
Февраль
1 февраля – начало Всемирной межконфессиональной недели
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; Международный день человеческого братства
6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах
10 февраля – Всемирный день зернобобовых
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
12 февраля – День Красной Руки (отмечается на уровне ООН с 2002 года как день памяти детей-солдат, которых втягивают в участие в войнах и вооруженных конфликтах); День Дарвина
13 февраля – Всемирный день радио
20 февраля – День социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка
27 февраля – Всемирный день НПО, или Всемирный день неправительственных организаций
Март
1 марта – День «Ноль дискриминации»; Всемирный день морских водорослей
3 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания; Всемирный день дикой природы
4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением
8 марта – Международный женский день
10 марта – Международный день женщин-судей
15 марта – Международный день борьбы с исламофобией
20 марта – Международный день счастья; Международный день французского языка в ООН и Международный день Франкофонии.
21 марта – Всемирный день поэзии; Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день лесов; Международный день человека с синдромом Дауна; Навруз
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
23 марта – Всемирный день метеоролога
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом; Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
Апрель
2 апреля – Всемирный день распространения знаний об аутизме
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
5 апреля – Международный день совести
6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития
7 апреля – Всемирный день здоровья; День памяти о геноциде в Руанде
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)
20 апреля – Международный день китайского языка
21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права; Международный день английского языка (ООН); Международный день испанского языка (установлен ООН в честь Мигеля Сервантеса в день его кончины)
24 апреля – Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир
25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии; Международный день девушек в ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), или Всемирный день девушек в IT; Международный день делегата (для повышения осведомленности о роли представителей и делегатов государств-членов в ООН)
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); Международный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
28 апреля – Всемирный день охраны труда
29 апреля – День ОЗХО (День памяти всех жертв применения химического оружия)
30 апреля – Международный день джаза
Май
2 мая – Всемирный день тунца
3 мая – Всемирный день свободы печати
4 мая – День борьбы с травлей и буллингом в учебных заведениях
5 мая – Всемирный день акушерки
8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
9 мая – Второй день памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны
10 мая – Международный день аргании (это название дерева)
11 мая – Всемирный день мигрирующих птиц
15 мая – Международный день семьи
16 мая – Международный день совместной жизни в мире; Международный день света
17 мая – Всемирный день информационного сообщества
20 мая – Всемирный день пчел
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; Международный день чая
22 мая – День Весак (День рождения Будды); Международный день биологического разнообразия
23 мая – Международный день по искоренению акушерских свищей
С 25 мая – неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
29 мая – Международный день миротворцев ООН
31 мая – Всемирный день без табака
Июнь
1 июня – Всемирный день родителей
3 июня – Всемирный день велосипедистов
4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога); Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством
7 июня – Всемирный день продовольственной безопасности
8 июня – Всемирный день океанов
10 июня – Всемирный день ремесел
12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом
13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме
14 июня – Всемирный день донора крови
15 июня – День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей)
16 июня – Международный день семейных денежных переводов; Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня – День устойчивой гастрономии ООН; Международный базар в штаб-квартире ООН (ежегодная международная ярмарка International Bazaar, на которой можно посмотреть и попробовать традиционные блюда разных стран мира)
19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; Всемирный день детского футбола (провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА); Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии
20 июня – Всемирный день беженцев; День летнего солнцестояния
21 июня – Международный день йоги; Всемирный день
гидрографии
23 июня – День государственной службы ООН; Международный день вдов; Международный день женщин в инженерии
25 июня – День моряка
26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день в поддержку жертв пыток
27 июня – День микро-, малых и средних предприятий
29 июня – Международный день тропиков
30 июня – Международный день астероида; Международный день парламентаризма
Июль
6 июля – Международный день кооперативов
9 июля – Международный день уничтожения стрелкового оружия
11 июля – Всемирный день народонаселения
15 июля – Всемирный день навыков молодежи
18 июля – Международный день Нельсона Манделы
25 июля – Всемирный день предотвращения утопления
26 июля – Международный день сохранения мангровых экосистем
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом
30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми; Международный день дружбы
Август
9 августа – Международный день коренных народов мира; Международный день солидарности с борьбой женщин в Южной Африке и Намибии
12 августа – Международный день молодежи
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
21 августа – Международный день памяти жертв терроризма
22 августа – Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
26 августа – День Намибии
29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний
30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений
31 августа – Международный день лиц африканского происхождения
Сентябрь
5 сентября – Международный день благотворительности
7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба
8 сентября – Международный день грамотности
9 сентября – Международный день защиты образования от нападений
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств
12 сентября – Международный день ООН по сотрудничеству Юг – Юг
15 сентября – Международный день демократии
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
18 сентября – Международный день равной оплаты труда
20 сентября – Международный день студенческого спорта
21 сентября – Международный день мира
23 сентября – Международный день языков жестов
26 сентября – Всемирный день моря; Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
27 сентября – Всемирный день туризма
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства; Международный день всеобщего доступа к информации
29 сентября – Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах
Октябрь
1 октября – Международный день пожилых людей
2 октября – Международный день ненасилия
С 4 октября – Всемирная неделя космоса
5 октября – Всемирный день учителя
7 октября – Международный день жилья (Всемирный день Хабитат); Всемирный день хлопка
9 октября – Всемирный день почты
10 октября – Всемирный день психического здоровья
11 октября – Международный день девочек; День солидарности с политическими заключенными в Южной Африке
12 октября – День испанского языка; Всемирный день перелетных птиц
13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий
15 октября – Международный день сельских женщин; Всемирный день студента
16 октября – Всемирный день продовольствия
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
20 октября – Всемирный день статистики
24 октября – Всемирный день информации о развитии; День ООН; Всемирный день борьбы с полиомиелитом; Глобальная неделя медийной и информационной грамотности
27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия
29 октября – Международный день борьбы с отмыванием денег
31 октября – Международный день экономии; Всемирный день городов; Международный день риса
Ноябрь
2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
4 ноября – Всемирный день ЮНЕСКО
5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами; Международный день опекунов; Всемирный день цыганского языка
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
10 ноября – Всемирный день науки
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
14 ноября – Всемирный день качества; День борьбы против диабета; Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
15 ноября – День восьми миллиардов
16 ноября – Международный день терпимости (толерантности); Международный день всемирного наследия
17 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
18 ноября – Международный день исламского искусства
19 ноября – Всемирный день туалета; Всемирный день предотвращения жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них
20 ноября – Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки
21 ноября – Всемирный день телевидения; Международный день философии
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин; а также начало акции «16 дней против насилия»
29 ноября – День солидарности с палестинским народом; Международный день ягуара
30 ноября – День памяти всех жертв химической войны
Декабрь
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
Всемирный день будущего
3 декабря – Международный день инвалидов (День людей с инвалидностью)
4 декабря – Международный день банков
5 декабря – Всемирный день почвы; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
7 декабря – Международный день гражданской авиации
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
10 декабря – День прав человека
11 декабря – Международный день гор
12 декабря – Международный день нейтралитета; Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения
15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП стремится помочь миру достичь 17 целей в области устойчивого развития)
18 декабря – Международный день мигранта; Международный день арабского языка
19 декабря – День сотрудничества Юг – Юг Организации Объединенных Наций; День снабжения (ООН)
20 декабря – Международный день солидарности людей
27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям