Календарь всех праздников 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

(переносы праздничных дней)

1-2 января – Новый год

8 марта – Международный женский день

21-23 марта – Наурыз мейрамы (суббота 23 марта переносится на понедельник 25 марта)

1 мая – День единства народа Казахстана

7 мая – День защитника Отечества

9 мая – День Победы

6 июля – День Столицы (суббота 6 июля переносится на понедельник 8 июля)

30 августа – День Конституции Республики Казахстан

25 октября – День Республики

16 декабря – День независимости

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования.

10 января – День Национальной гвардии Республики Казахстан

1 февраля – День работников гражданской авиации Республики Казахстан

2 февраля – Национальный день печати

15 февраля – День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан

1 марта – День благодарности

9 марта (вторая суббота марта) – День землеустройства, геодезии и картографии

7 апреля ( первое воскресенье апреля) – День геолога

12 апреля – День работников науки

21 апреля – День Службы государственной охраны Республики Казахстан

17 мая – День работников связи

21 мая – День работников культуры и искусства

26 мая (последнее воскресенье мая) – День работников химической промышленности

1 июня – Международный день защиты детей

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан

5 июня – День эколога

7 июня – День работников антимонопольного органа

9 июня – День военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения госорганов

9 июня (второе воскресенье июня) – День работников легкой промышленности

9 июня (второе воскресенье июня) – День животноводов

16 июня (третье воскресенье июня) – День медицинского работника

23 июня – День полиции

23 июня – День государственного служащего

24 июня – День судьи и работников суда

28 июня – День работников средств массовой информации

2 июля – День дипломатической службы

7 июля (первое воскресенье июля) – Национальный день домбры

9 июля – День работников водного хозяйства

13 июля – День органов национальной безопасности Республики Казахстан

14 июля – День нотариата

14 июля (второе воскресенье июля) – День работников рыбного хозяйства

21 июля (третье воскресенье июля) – День металлурга

28 июля (четвертое воскресенье июля) – День работников торговли

4 августа (первое воскресенье августа) – День работников транспорта

10 августа – День Абая

11 августа (второе воскресенье августа) – День строителя

18 августа – День пограничника

25 августа (последнее воскресенье августа) – День шахтера

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона

1 сентября (первое воскресенье сентября) – День работников нефтегазового комплекса

5 сентября – День языков народа Казахстана

8 сентября (второе воскресенье сентября) – День семьи в РК

15 сентября (третье воскресенье сентября) – День матери в РК

28 сентября – День работников атомной отрасли

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День труда

30 сентября – День работников органов юстиции

29 сентября (последнее воскресенье сентября) – День машиностроителя

1 октября – День пожилых людей. День радио

5 октября – День учителя

6 октября – День работников оборонной промышленности

10 октября – День профессиональных союзов Казахстана

16 октября – День хлеба

19 октября – День спасателя

20 октября (третье воскресенье октября) – День работника лесного хозяйства

24 октября – День библиотекаря

27 октября (последнее воскресенье октября) – День работников системы социальной защиты

29 октября – День работников охранных организаций

5 ноября – День внешней разведки

8 ноября – День статистика

10 ноября – День работников цифровизации и информационных технологий

15 ноября – День национальной валюты – тенге, профессиональный праздник работников финансовой системы РК

16 ноября (третья суббота ноября) – День буровика

17 ноября (третье воскресенье ноября) – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

5 декабря – День адвокатуры

6 декабря – День прокуратуры

15 декабря (третье воскресенье декабря) – День энергетика

20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК

22 декабря – День архивиста

КАЛЕНДАРЬ ООН

Январь

1 января – Всемирный день семьи

4 января – Всемирный день азбуки Брайля

10 января – Всемирный день хинди

14 января – Всемирный день логики

24 января – Международный день образования; Всемирный день африканской культуры и культуры выходцев из Африки

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль

1 февраля – начало Всемирной межконфессиональной недели

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака; Международный день человеческого братства

6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах

10 февраля – Всемирный день зернобобовых

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке

12 февраля – День Красной Руки (отмечается на уровне ООН с 2002 года как день памяти детей-солдат, которых втягивают в участие в войнах и вооруженных конфликтах); День Дарвина

13 февраля – Всемирный день радио

20 февраля – День социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

27 февраля – Всемирный день НПО, или Всемирный день неправительственных организаций

Март

1 марта – День «Ноль дискриминации»; Всемирный день морских водорослей

3 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания; Всемирный день дикой природы

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением

8 марта – Международный женский день

10 марта – Международный день женщин-судей

15 марта – Международный день борьбы с исламофобией

20 марта – Международный день счастья; Международный день французского языка в ООН и Международный день Франкофонии.

21 марта – Всемирный день поэзии; Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день лесов; Международный день человека с синдромом Дауна; Навруз

22 марта – Всемирный день водных ресурсов

23 марта – Всемирный день метеоролога

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом; Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Апрель

2 апреля – Всемирный день распространения знаний об аутизме

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

5 апреля – Международный день совести

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития

7 апреля – Всемирный день здоровья; День памяти о геноциде в Руанде

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)

20 апреля – Международный день китайского языка

21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности

22 апреля – Международный день Земли

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права; Международный день английского языка (ООН); Международный день испанского языка (установлен ООН в честь Мигеля Сервантеса в день его кончины)

24 апреля – Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии; Международный день девушек в ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), или Всемирный день девушек в IT; Международный день делегата (для повышения осведомленности о роли представителей и делегатов государств-членов в ООН)

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); Международный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

28 апреля – Всемирный день охраны труда

29 апреля – День ОЗХО (День памяти всех жертв применения химического оружия)

30 апреля – Международный день джаза

Май

2 мая – Всемирный день тунца

3 мая – Всемирный день свободы печати

4 мая – День борьбы с травлей и буллингом в учебных заведениях

5 мая – Всемирный день акушерки

8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

9 мая – Второй день памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны

10 мая – Международный день аргании (это название дерева)

11 мая – Всемирный день мигрирующих птиц

15 мая – Международный день семьи

16 мая – Международный день совместной жизни в мире; Международный день света

17 мая – Всемирный день информационного сообщества

20 мая – Всемирный день пчел

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; Международный день чая

22 мая – День Весак (День рождения Будды); Международный день биологического разнообразия

23 мая – Международный день по искоренению акушерских свищей

С 25 мая – неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

29 мая – Международный день миротворцев ООН

31 мая – Всемирный день без табака

Июнь

1 июня – Всемирный день родителей

3 июня – Всемирный день велосипедистов

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога); Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством

7 июня – Всемирный день продовольственной безопасности

8 июня – Всемирный день океанов

10 июня – Всемирный день ремесел

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом

13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме

14 июня – Всемирный день донора крови

15 июня – День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей)

16 июня – Международный день семейных денежных переводов; Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День устойчивой гастрономии ООН; Международный базар в штаб-квартире ООН (ежегодная международная ярмарка International Bazaar, на которой можно посмотреть и попробовать традиционные блюда разных стран мира)

19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; Всемирный день детского футбола (провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА); Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии

20 июня – Всемирный день беженцев; День летнего солнцестояния

21 июня – Международный день йоги; Всемирный день

гидрографии

23 июня – День государственной службы ООН; Международный день вдов; Международный день женщин в инженерии

25 июня – День моряка

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день в поддержку жертв пыток

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий

29 июня – Международный день тропиков

30 июня – Международный день астероида; Международный день парламентаризма

Июль

6 июля – Международный день кооперативов

9 июля – Международный день уничтожения стрелкового оружия

11 июля – Всемирный день народонаселения

15 июля – Всемирный день навыков молодежи

18 июля – Международный день Нельсона Манделы

25 июля – Всемирный день предотвращения утопления

26 июля – Международный день сохранения мангровых экосистем

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми; Международный день дружбы

Август

9 августа – Международный день коренных народов мира; Международный день солидарности с борьбой женщин в Южной Африке и Намибии

12 августа – Международный день молодежи

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи

21 августа – Международный день памяти жертв терроризма

22 августа – Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений

23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

26 августа – День Намибии

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений

31 августа – Международный день лиц африканского происхождения

Сентябрь

5 сентября – Международный день благотворительности

7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба

8 сентября – Международный день грамотности

9 сентября – Международный день защиты образования от нападений

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

12 сентября – Международный день ООН по сотрудничеству Юг – Юг

15 сентября – Международный день демократии

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

18 сентября – Международный день равной оплаты труда

20 сентября – Международный день студенческого спорта

21 сентября – Международный день мира

23 сентября – Международный день языков жестов

26 сентября – Всемирный день моря; Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

27 сентября – Всемирный день туризма

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства; Международный день всеобщего доступа к информации

29 сентября – Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Октябрь

1 октября – Международный день пожилых людей

2 октября – Международный день ненасилия

С 4 октября – Всемирная неделя космоса

5 октября – Всемирный день учителя

7 октября – Международный день жилья (Всемирный день Хабитат); Всемирный день хлопка

9 октября – Всемирный день почты

10 октября – Всемирный день психического здоровья

11 октября – Международный день девочек; День солидарности с политическими заключенными в Южной Африке

12 октября – День испанского языка; Всемирный день перелетных птиц

13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий

15 октября – Международный день сельских женщин; Всемирный день студента

16 октября – Всемирный день продовольствия

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

20 октября – Всемирный день статистики

24 октября – Всемирный день информации о развитии; День ООН; Всемирный день борьбы с полиомиелитом; Глобальная неделя медийной и информационной грамотности

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия

29 октября – Международный день борьбы с отмыванием денег

31 октября – Международный день экономии; Всемирный день городов; Международный день риса

Ноябрь

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

4 ноября – Всемирный день ЮНЕСКО

5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами; Международный день опекунов; Всемирный день цыганского языка

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

10 ноября – Всемирный день науки

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией

14 ноября – Всемирный день качества; День борьбы против диабета; Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

15 ноября – День восьми миллиардов

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности); Международный день всемирного наследия

17 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожных аварий

18 ноября – Международный день исламского искусства

19 ноября – Всемирный день туалета; Всемирный день предотвращения жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них

20 ноября – Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки

21 ноября – Всемирный день телевидения; Международный день философии

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин; а также начало акции «16 дней против насилия»

29 ноября – День солидарности с палестинским народом; Международный день ягуара

30 ноября – День памяти всех жертв химической войны

Декабрь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

Всемирный день будущего

3 декабря – Международный день инвалидов (День людей с инвалидностью)

4 декабря – Международный день банков

5 декабря – Всемирный день почвы; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)

7 декабря – Международный день гражданской авиации

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

10 декабря – День прав человека

11 декабря – Международный день гор

12 декабря – Международный день нейтралитета; Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП стремится помочь миру достичь 17 целей в области устойчивого развития)

18 декабря – Международный день мигранта; Международный день арабского языка

19 декабря – День сотрудничества Юг – Юг Организации Объединенных Наций; День снабжения (ООН)

20 декабря – Международный день солидарности людей

27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям