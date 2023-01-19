Казахстанский лук запретили экспортировать на 3 месяца

Казахстанские фермеры приостановят экспорт лука. По решению межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики, в течение трех месяцев вывозить этот социально значимый продукт за границу запрещено.

По информации минторговли, все для того, чтобы предотвратить дефицит и рост стоимости лука.

«Сейчас на рынках третьих стран наблюдается повышенный спрос на казахстанский лук, это связано с природными катаклизмами в Пакистане — одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане — где большой объем продукции был испорчен», — говорит Алия Абдрахманова, пресс- секретарь МТИ РК.

Запасы лука в Казахстане составляют 152 тысячи тонн, это 14% от общего объема прошлогоднего урожая. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в среднем 315 тысяч тонн данной овощной культуры. А следующий урожай в странах, которые закупают казахстанский лук, ожидается в апреле-мае этого года. По словам специалистов, цены на лук таким образом сдерживают за счет фермеров.

Оптовые цены на лук в Казахстане составляют от 150 до 170 тенге за килограмм, а в соседних государствах — России и Узбекистане стоимость установлена в районе 240 тенге. Так, только в первой половине января Узбекистан закупил около 3 тысяч тонн репчатого лука, в основном из нашей страны. И снижать закуп не планировал. Таким образом казахстанские фермеры только за пол месяца могли потерять в разнице с нашим отечественным рынком порядка 210-170 миллионов тенге.

Это не первые ограничительные меры для предпринимателей. Так в начале прошлого года был запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови. Затем, сахарной свеклы. По словам специалистов, такие ограничения не лучшим образом сказываются на аграрном секторе. Ведь фермеры недополучат свою прибыль. А значит не смогут расширить свое производство, закупить новые семена, удобрения и технику. Специалисты уверены, нужно пользоваться тем, что наши товары становятся еще востребованнее на зарубежных рынках, а не бить аграриев по рукам.

«Не создаются условия для того, чтобы данное производство расширялось, капитализировалось, получало больше производства, больше прибыли и больше налогов. Цены на внутреннем рынке могли бы еще вниз пойти. Необходимо создание современной инфраструктуры сельхозпроизводства, техники, семян. В комплексе работа не ведется в целом правительством», — говорит Максат Абдукаримов, председатель объединения юридических лиц «Ассоциация садоводов».

В прошлом году урожай лука в стране составил 1 миллион 100 тысяч тонн. По словам специалистов, нужно решать причины нехватки лука, и не за счет фермеров.