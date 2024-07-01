ФАО обучила фермеров Туркестанской области, как сокращать объем пестицидов и получать «чистый» урожай

С развитием аграрного сектора и повышением спроса на плодоовощную продукцию наблюдается все более интенсивное и бесконтрольное использование химических пестицидов для борьбы с вредителями. При этом вместе с глобальным потеплением климата меняется видовой состав вредных организмов, появляются новые заболевания. С этой проблемой сталкиваются в том числе фермеры Туркестанской области.

Местные аграрии несут потери урожая из-за бактериального «ожога» плодовых культур (потери достигают 50 000 га площадей), томатной моли, поражения морщинистостью плодов томата. Новую угрозу представляет коричнево-мраморный клоп и пр.

В этой связи специалисты ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предложили казахстанским аграриям Туркестанской области применять современные методы борьбы с болезнями. Это позволит снизить до 60% использование опасных препаратов, заменить их на менее опасные, а на некоторых этапах вообще отказаться от удобрений.

Так, 1-2 июля в Сарыагашском районе (Туркестанская область) пройдет тренинг, организованный в рамках проекта ФАО, Министерства экологии и природных ресурсов РК и ГЭФ «Управление жизненным циклом пестицидов и утилизация пестицидов, содержащих СОЗ в странах Центральной Азии и Турции».

В тренинге принимают участие более 30 участников, включая фермеров Туркестанской области, представителей местных исполнительных государственных органов, республиканских и региональных представителей Министерства сельского хозяйства, а также НПО.

В частности, эксперты ФАО рассказали об Интегрированной защите растений (IPM). Это инструмент ФАО, который позволят держать под контролем распространение опасных и карантинных вредных организмов, способствовать получению экологически чистой и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сократить расход пестицидов. Методы IPM широко используются во многих странах с целью сохранения чистоты почв, защиты биоразнообразия и здоровья населения.

Чтобы продемонстрировать эффективность IPM, ФАО провел в Казахстане в 2023 году испытания в яблоневых садах, на томатах и ​​капусте. Опыт показал, что, несмотря на значительное сокращение использования пестицидов, были получены лучшие результаты по сравнению с участками, где пестициды применялись по-старому методу. При этом не потребовалось увеличения затрат.

К примеру, если обычная практика требовала более 20 обработок за сезон, то при IPM – всего 6. Экономическая эффективность составила более 80%. При этом токсикологическая оценка показала отсутствие следов химпрепаратов ни в почве, ни в плодах, что говорит о «чистоте» выращенной продукции.

«Растущее бесконтрольное применение пестицидов в аграрном секторе Казахстана вызывает серьёзную озабоченность у ученых Казахского НИИ защиты и карантина растений. Парадоксально, когда многие страны активно переходят к экологически чистым технологиям защиты растений, в данное время в Казахстане сложился стереотип, что защита растений от вредителей – это только обработка высокотоксичными ядохимикатами. Но это совершенно неверный подход. Чтобы сохранить нашу почву и экологию, развивать безопасное сельское хозяйство, необходима оптимизация дозировок удобрений, период обработок. Также важен выбор альтернатив особо опасным пестицидам, это применение пестицидов 3-4 класса опасности, использование биофунгицидов и биоинсектицидов», — отметила Жанна Исина, заведующая отделом карантина растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева.

Другая важная часть тренинга посвящена проблеме использования пустой тары из-под пестицидов. К сожалению, во многих регионах Казахстана до сих пор не выстроена система сбора и переработки таких отходов. В итоге, тара из-под пестицидов оказывается на свалках, сжигается. Остатки пестицидов проливаться и просачиваться в почву и водоёмы, загрязняя окружающую среду. Еще опаснее, когда фермеры используют тару в быту, особенно в пищевых целях.

«Практика показывает, что люди не знают, как правильно мыть пустые канистры. Зачастую вообще не моют и отправляют на утилизацию вместе с остатками пестицидов. Что еще хуже, используют тару для хранения воды или продуктов питания. Контакт с остатками пестицидов может вызывать отравления и другие серьёзные заболевания у людей», — рассказала Асель Шаханова, Национальный консультант ФАО по системе управления контейнерами из-под пестицидов.

Эксперт рассказала о технологии тройной промывки контейнеров, которая обеспечивает их дальнейшее безопасное использование.

«Согласно исследованиям, после первой промывки остатки пестицидов снижаются до 1,4%, после второй — до 0,021%, и после третьей — до 0,00035% от первоначального количества​​. Это означает, что тройная промывка значительно уменьшает количество опасных веществ, что делает контейнеры более безопасными для утилизации и переработки, — сообщила Асель Шаханова.

Другим важным шагом является разработка и внедрение системы сбора тары из-под пестицидов. Должны быть организованы пункты приёма, где фермеры и другие пользователи смогут безопасно сдавать использованную тару, отметили эксперты ФАО.

Дария Акибекова, эксперт управления защиты растений Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства: «На сегодняшний день КГИ был разработан проект Правил государственной услуги «Получение QR кодов на пестициды и тары из-под них, для дальнейшей реализации на территории РК» и внесен в реестр государственных услуг. Мы планируем кодировать через QR-код канистры, которые будут ввозиться на территорию нашей страны, и запустить систему прослеживания. В перспективе это обеспечит гарантию сельхозтоваропроизводителям оригинальность пестицида и позволит контролировать жизненный цикл пестицидов, начиная от ввоза до утилизации тары».

Кроме того, фермеры также обучатся эффективным и безопасным методам опрыскивания и пр.

Подобные обучающие тренинги ФАО намерено провести во всех регионах Казахстана в ближайшее время.