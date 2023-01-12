Крупный пожар произошел в микрорайоне Нурсат (видео)

В Шымкенте в микрорайоне Нурсат загорелось двухэтажное здание, в котором функционировали сразу несколько видов малого бизнеса. Черные клубы дыма окутали небо, очевидцы засняли происходящее на видео и поделились в социальных сетях.

На пульт городского ДЧС поступило сообщение о возгорании здания. Его общая площадь составила 210 кв.м.

На борьбу с огнем выехали 36 пожарников, 8 единиц техники. Полыхающий огонь тушили целый час. В здании находились газзовые баллоны, их вовремя удалось вынести на безопасное расстояние. К счастью, пострадавших и жертв нет.

Выясняются все обстоятельства.