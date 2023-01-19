На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды мошенница из Шымкента

В ноябре прошлого года неизвестная гражданка через WhatsApp заказала женскую верхнюю одежду на 514 тысяч тенге.

Оплату товара она провела через мобильное приложение. Заказчице был отправлен товар доставкой через такси.

После этого, таким же способом, используя другие абонентские номера и предоставляя поддельные квитанции, мошенница получала несколько заказов из этого же магазина с доставкой в Шымкент.

Выяснилась, что фактически никакого перечисления средств не происходило.

Вскоре действия женщины вызвали подозрения у принимающей заказ продавщицы, поскольку в ходе проверки на счет не поступили внесенные ею переводы об оплате товара.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью.

В целью раскрытия мошеннических действий злоумышленницы полицейские выехали в Шымкент для доставки товара заказчице.

На месте задержана 34-летняя подозреваемая. Во время задержания, она оформляла другой заказ.

Аферистка дала признательные показания, рассказав, что скачав в Telegram-канале приложение “Фейковые чеки”, она отправляла поддельные чеки об оплате продавцу.

Общая сумма ущерба потерпевшей от действий мошенницы составила 7,5 млн тенге.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.