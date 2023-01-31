Навязанные стандарты красоты: специалисты о диетах

Один из участников стоял на близкой мне позиции. Он говорил, что сама физиология человека подсказывает, что зимой надо не худеть, о наоборот, обволакивать тебя спасительной жировой оболочкой. Это, мол, продиктовано одним из самых мощных инстинктов всех живых существ – инстинктом самосохранения.

В зимние холода организм и так подвергается температурным стрессам, на него и так нападают всяческие болезни, связанные с нехваткой витаминов и ослаблением иммунной системы. А мы еще начнем и голодом его добивать… Это же преступление против здравого смысла и человеческого естества! В общем, закипела дискуссия, как и вокруг всякой больной темы. А «весовая» тема – одна из них.

Важна не форма, а содержание Действительно, разговоры – худеть или не худеть – уже давно перешли в разряд непреходящих и вечных. Об этом говорят и разнообразные афоризмы, пословицы и поговорки, а народ на пустяковые темы распространяться не будет. Например: «Мозговые клетки рождаются и отмирают, а жировые клетки живут вечно!» А вот антидиетические перлы: «Пока толстый сохнет – худой сдохнет». Или такой, с гендерным окрасом: «Мужик не собака, на кости не бросается». Отсюда видно, что тема человеческих параметров всегда будоражила общественное сознание. Особо пытливые умы алкали истины, которая, как говорится, лежит в районе сакраментальной золотой середины. Честно говоря, становится немного обидно, что великомученицами всевозможных изнурительных диет становятся исключительно женщины. Только им, страдалицам, принудительно навязали какие-то нечеловечески жесткие нормы в виде стандарта соотношения частей тела по формуле 90-60-90. То есть женскую красоту подгоняют к шаблону, как какую-нибудь табуретку, которая должна быть внешне привлекательна и конкурентоспособна. Наличие души не предполагается изначально. Да кто придумал эти параметры? То есть, а судьи кто? Одним из них был, к примеру, французский модельер Жан-Поль Готье, который известно, какой ориентации. Так вот, он даже не скрывал своего пренебрежения к женскому полу, что выразилось в его знаменитой фразе: «Для меня они – просто вешалки». С точки зрения природного женского предназначения – воспроизведение человеческого вида – так женщине прямо-таки категорически нельзя быть худой! Недаром слово «худой» этимологически идет от слова «худо», что значит, плохо, негодно, ущербно. Какая получится из нее мать, если она похожа на куклу Барби, кем-то признанной эталоном женской красоты. Кстати, исследуя феномен этой всемирной куклы, ученые доказали, что женщин с такой фигурой не может существовать в природе, а если они и появятся, то передвигаться смогут только на четвереньках. Объемы реальной женщины в теле Барби чудовищно далеки от любой нормы – 99-46-84. Вообще-то это уродство, нелепость и насмешка природы… Но до сих пор логика неиспорченного цивилизацией человека предельно проста: полнота – это признак достатка и синоним богатства. Это значит, что у человека достаточно здоровой еды, что он не изнуряет себя черной физической работой, что он-таки нашел свое место под солнцем. В общем, если вы стесняетесь лишнего объема на месте талии, то очень зря. К примеру, если на животе женщины из африканского племени туарегов при наклоне образуется меньше двенадцати складок, то шансов выйти замуж у нее практически нет. Ну а если ссылка на вкусы туземцев кому-то покажется неубедительной, то возьмем эпоху Ренессанса. Там эталоном женской красоты тоже были дамы очень пышных форм. На картинах итальянских и голландских мастеров разве увидишь худосочные модели? Возьмем знаменитое полотно Рембрандта «Даная», которая роскошно возлежит на ложе. Разве ее облик не гимн цветущей женской красоте?! А ее бы, по нашим меркам, даже близко на подиум не пустили… И только в XIXвеке, в эпоху романтизма, в городскую интеллигентную среду пришла мода на анемичных и астеничных барышень, которые падали в обморок при каждом удобном и неудобном случае. Мало того, даже смертельная тогда чахотка, то есть туберкулез, косивший всех без разбора, считался для женщины высшим показателем утонченности. А предсмертными признаками сей коварной болезни была крайняя степень истощенности и худобы – без всяких диетических ухищрений.

Худеть без фанатизма Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: красота – понятие относительное, во многом зависит как от индивидуальных, так и от коллективных взглядов и вкусов. Поэтому, чтобы с головой кинуться в омут диетического самоистязания, надо трезво взвесить все «за» и «против». Во-первых, надо не забывать, что диета не самоцель, а лишь средство сдерживания и самоограничения, относиться к ее выбору необходимо с известной долей критичности. Чтобы перейти к строгому пищевому воздержанию, вообще-то желательно посоветоваться с диетологом: а не будет ли побочных явлений? Но много ли сейчас с ними советуются? Зачастую подсаживаются случайно, наткнувшись на какую-нибудь впечатляющую рекламу. А на ней два фото одной и той же дамы: слева – она пышка, справа – уже худышка. Глаза, понятно, загораются, а разум меркнет. Как будто никто не знает, что при нынешних «фотошопных» технологиях можно и не то нарисовать… К фирмам, которые обещают тебя в одночасье превратить в царицу мира, надо бы относиться критически. Зачастую их обещания – это блеф и провокация. Помню американский фильм, «Блондинка в законе» называется. Так там хозяйка, даже не фирмы, а целой индустрии стремительного похудания, демонстрировала внешним видом сногсшибательные результаты своей методики. Женщины слетались к ней косяками, расталкивая друг друга локтями… В общем, отбоя от клиенток с большими деньгами у фирмы не было. А оказалось, что секрет хозяйкиной осиной талии был предельно прост: сама она сделала липосакцию, то есть операбельным способом тупо выкачала у себя излишки жира – вот и все чудеса! Помнится, своей волшебной кефирной диетой делилась и певица Лариса Долина, тоже претерпевшая впечатляющую потерю веса. Никто и не верил, что это тот же пластический фокус… Так к чему это я? А к тому, что нельзя быть легковерным в таком ответственном деле, как отказ от любимого народом занятия – вкусно и сытно поесть. А этот диетический вопрос у нас порой решается каким-то парадоксальным способом. Сначала мы с жадностью внимаем всем инструкциям по сбросу лишних килограммов, а потом с таким же энтузиазмом смотрим многочисленные кулинарные передачи с последующим их повторением на практике. Словом, следуем всеобщей мечте: как бы похудеть, ни в чем себе не отказывая. А так не бывает.

Суп да каша – пища наша Впрочем, если кто-то поставил перед собой цель соблюсти зимой хоть видимость диеты, вот вам совет диетолога, как можно составить фитнес-меню из того, что есть под рукой и стоит недорого. Необязательно есть ананасы, манго, артишоки и брокколи. Поддерживать себя в форме и даже похудеть можно с помощью обычных овощей, например, банальной моркови, малокалорийных огурцов, кабачков, баклажанов и тыквы, которая круглогодично присутствует на прилавках. Очень хороша для этого и квашеная капуста, а также свекла и картофель, но сваренный в мундире или запеченный в кожуре. Очень полезными и диетическими являются разнообразные овощные супчики: из свежей или квашеной капусты или, например, из лука и фасоли. Главное – готовьте на воде или бульоне из куриной грудки без кожи, не добавляйте никаких поджарок, майонеза или сметаны. Из фруктов к низкокалорийным и доступным зимой относятся цитрусовые. Только помните, что апельсины и грейпфруты надо есть вместе с белыми перегородками – именно в них смысл «похудительного» действия. Конечно, на одних овощах зимой не протянешь, организм хочет чего-нибудь более существенного. Модные диеты требуют обязательно включать в рацион зимней диеты морскую рыбу, креветки и крабов – а это сплошное разорение. Впрочем, необходимый для организма белок и полезные аминокислоты вполне можно получить из более «демократичных» продуктов – той же куриной грудки, постной говядины, субпродуктов. Еще зимой рекомендуют к употреблению теплые супы, желательно густые, и различные каши, лучше на воде. Они согревают желудок, а затем вызывают прилив крови к другим органам, а также хорошо утоляют голод и снижают аппетит. Есть советы насчет сладостей – без них зимой можно получить нервные срывы и вялотекущую депрессию. Шоколад, торты, пломбир, пироги – это точно под запретом, а вот мармелад, пастилу, зефир, мед, изюм, курагу – очень даже можно. Это вовсе не означает, что все вышеперечисленное можно употреблять килограммами – во всем должна быть мера. По-моему, весьма милосердная диета. Запросто можно выдержать. Но она, как объясняет диетолог, поможет сбросить лишь 2-3 килограмма живого веса. Так стоит ли для этого напрягаться? Есть и те, кто достигает таких же результатов, просто отказываясь от мучного и сладкого. Иногда, употребляя кофе, она добавляет сахарозаменитель с нулевой калорийностью. Хотя, говорят, он вреден для здоровья. Ну а что для нас не вредно? Куда не кинься – сплошные яды. А то, что вкусно, – вообще гарантированная смерть. Жизнь, как говорится, сама по себе очень вредная штука… Великая актриса Фаина Раневская, когда у нее лопнула юбка на самом видном месте, произнесла: «Даже юбка не выдержала натиска такой красоты». И добавила: «Не бывает полных женщин – бывает тесная одежда!» Так что делайте выводы! Мне нравится и такой подход к проблеме: «Полюби себя такой, какая ты есть, и тебя полюбят другие». Это верно и логично. И вообще, какой смысл терзать себя лишними комплексами, если жизнь у нас одна. И она скоротечна…