Новую схему для обмана пенсионеров придумали в Сарыагаше

Очередной случай мошенничества произошел в Туркестанской области. Там полицейские задержали парня, промышлявшего обманом доверчивых пенсионеров.

Так одна пенсионерка обратилась в Сарыагашское отделение полиции за помощью. Он рассказала, что незнакомый парень пообещал оформить выход на пенсию по инвалидности, выманил деньги и исчез.

Полицейские установили личность афериста. Как выяснилось, это далеко не первый случай мошенничества в его биографии.

Ранее под предлогом помощи с оформлением документов злоумышленник выманил у сельчанки около 150 тысяч тенге.

Сейчас подозреваемый в изоляторе, выясняется причастность к другим фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».