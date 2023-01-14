Нурлан Бекназаров набрал большинство голосов на выборах в Сенат

Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов в Сенат. В бюллетени включены 55 кандидатов из разных регионов страны, из которых попадут в палату лишь 20.

Всего из Шымкента изначально было 6 кандидатов, трое отсеились на начальном этапе. Остались трое: Нурлан Бекназаров, Албина Елчиева и Бауыржан Алтеев.



Сегодня большинство голосов набрал Нурлан Бекназаров, действующий депутат Сената парламента. Таким образом его полномочия должны продлить Указом Главы государства. Итоги голосования в Шымкенте выглядят таким образом:

Нурлан Бекназаров- 23 голоса;

Альбина Елчиева -4 голоса;

Бауыржан Алтеев — 3 голоса.



Справочно: Нурлан Бекназаров родился 12 июня 1964 года.

Образование высшее, Инженер – строитель; Инженер – экономист; Экономист – финансист; Юрист.

С 1984 по 1992 гг. методист, инженер, гл. инженер, заместитель директора, директор центрального стадиона им. Кажымукана г. Шымкент.

С 1992 по 1996 гг. первый заместитель генерального директора Южно-Казахстанской государственной страховой фирмы, начальник областного управления по страхованию кредитов и инвестиции.

С 1996 по 2003 гг. заместитель директора, вице-президент филиала ЗАО «Сеним», ТОО «Санур», АО «Трансойл».

С 1999 по 2016 гг. пять раз избирался депутатом Шымкентского городского маслихата II, III, IV, V, VІ созывов.

С 2003 по 2011 гг. председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата двух созывов.

С 2011 по 2018 гг. секретарь Шымкентского городского маслихата трех созывов.

С 2018 по настоящее время избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.