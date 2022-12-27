Туркестанская область и Шымкент выдвинули своих кандидатов в Сенат

14 января состоятся выборы в Сенат Парламента РК. В Туркестанской области из шести выдвинутых в депутаты Сената лишь 4 кандидата зарегистрированы в областной территориальной комиссии. По городу Шымкент 3 зарегистрированных кандидата в депутаты Сената согласно календарному плану начали агитационную работу.

По данным Центральной избирательной комиссии, в депутаты Сената зарегистрировано 66 кандидатов. 20 из них женщины. 63 человека самовыдвиженцы. Самому молодому кандидату 31 год.

По данным шымкентской городской территориальной избирательной комиссии, зарегистрировано 3 кандидата в депутаты Сената.

«По городу Шымкент зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Сената Парламента РК Баружан Алтеев , председатель ОО «Центр профсоюзов г.Шымкент», Нурлан Бекназаров , депутат Сената, Альбина Елчиева Альбина, председатель постоянной комиссии маслихата г.Шымкент»,- сообщает председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев.

По данным Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии, было выдвинуто 6 кандидатов в депутаты Сената, однако четверо из них прошли регистрацию. По специальностям два юриста, один экономист, один представитель общественного объединения. Средний возраст кандидатов-47 лет

«Завершена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Кандидаты Мейрамбек Акмуратов, Сагынбек Асылбеков, Мурат Кадырбек, Ербол Орманов согласно календарному плану приступили к агитационным работам. Согласно графика будут проводить встречи с выборщиками», — говорит заместитель председателя Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Амирдин Алишев.

66 зарегистрированных кандидатов в депутаты Сената начали предвыборную агитацию 24 декабря. На её проведение отводится 19 дней. То есть она заканчивается в 12 часов ночи, за день до выборов. 13 января-День тишины. 14 января состоятся выборы в Сенат Парламента РК. Сенаторов будут выбирать депутаты маслихатов.