О банкротстве и списании кредитов рассказали в КГД

Заявления о банкротстве от физических лиц будут принимать с марта. О прилагаемых к заявлению документах и порядке, процедурах и последствиях банкротства физических лиц, рассказал руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району.

Согласно новому закону «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», с марта этого года, людям спишут непогашенные кредиты. Эта процедура предусматривает и серьезные последствия. Запрещается брать займы в банках и микрофинансовых организациях на 5 лет. Повторное банкротство возможно через 7 лет. В течение 3 лет после банкротства осуществляется контроль за приобретением имущества.

«Граждане, имеющие долги, могут подать заявление о банкротстве с марта 2023 года. Закон предусматривает 3 вида процедур применения банкротства граждан: внесудебное и судебное банкротство, восстановление платёжеспособности рассматривается Управлением государственных доходов. Заявление можно подать в письменном виде и через портал электронного правительства. Необходимо только удостоверение личности. Вся информация о долгах есть в базе данных. Условия — долг не должен превышать 5,5 миллионов тенге — то есть 1600 МРП и не погашен более 12 месяцев», — говорит Бакдаулет Ашенов, руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента

Второй вид процедуры применения банкротства — судебное банкротство. Оно рассматривается судом. Заявление подается в суд по месту жительства должника. Специалисты предупреждают: в ходе судебного банкротства, имущество должника будет реализовано на торгах. Должнику запрещается совершать сделки по отчуждению имущества или принятию новых обязательств. Также запрещается выезд за границу в период проведения процедуры.

«Если единственным предметом залога является жилое помещение, то кредитор вправе изъять его в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье, оно не включается в имущественную массу. Назначается финансовый управляющий. И в пятых, оплата услуг финансового управляющего производится за счет имущества должника. Срок проведения банкротства — 6 месяцев с возможностью продления на пол года», — говорит Бакдаулет Ашенов.

Третий вид процедур банкротства граждан — восстановление платежеспособности. Он рассматривается судом по месту жительства должника.

«Преимуществом данной процедуры является то, что после нее должнику не присваивается статус «Банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота, а также отсутствуют ограничения в виде запрета на выезд за границу», — рассказывает руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента.

Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат. За последние 10 лет казахстанцы погрязли в беззалоговых, денежных и товарных долгах. Общее количество заёмщиков, имеющих хотя бы один действующий кредит, превышает 7 миллионов человек. Общая сумма кредитных займов казахстанцев, за исключением ипотеки, составила около 8 триллионов тенге.