В Шымкенте компании задолжали работникам 86 млн тенге

В Шымкенте прокуратура выявила нарушения на предприятиях, проходящих процедуру банкротства. Компании задолжали своим сотрудникам в общей сложности 86,3 млн тенге.

К административной ответственности привлечены:

• Руководитель одной из компаний, который более двух лет не передавал банкротному управляющему автомобиль Lexus LX 570. Он оштрафован на 550 480 тенге.

• Банкротный управляющий ТОО «Конти-Строй», который затягивал продажу восьми автомобилей и не выплачивал зарплаты 22 работникам на 26,1 млн тенге. Штраф — 82 572 тенге.

Кроме того, по требованию прокуратуры ТОО «УЛАН-СЕРВИС» выплатило долг по зарплате двум сотрудникам — 5,4 млн тенге, а ошибки в реестре кредиторов на сайте были исправлены.