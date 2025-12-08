В Казахстане сократят сроки банкротства для должников

Сроки проведения процедуры банкротства для должников, имеющих долги до 1600 МРП, что около 6 миллионов тенге, и не погашающих более пяти лет планируют сократить.

Об этом рассказали в Министерстве финансов. Эксперты говорят, бывают такие ситуации, пока рассматривается заявка, к примеру, потенциальному банкроту на счет попадают какие-то денежные средства, кто-то им случайно переводит, и по этой причине ему потом приходит отказ.

«Текущие изменения, они положительно скажутся на усовершенствовании закона. Очень многие люди смогут быстрее применять, быстрее списывать свои обязательства просроченные и возвращаться в экономический оборот», — говорит Бауыржан Абылкасымов, кредитный юрист.

Но эксперты говорят, при оформлении процедуры банкротства остается немало подводных камней. Так, при внесудебном банкротстве возникает проблема с так называемым «обнулением» долгов МФО. Организации, пользуясь правом менять условия займа в одностороннем порядке, вносят в кредитное бюро данные об «улучшениях» и сокращают просрочку например, с реального года до 1 дня.

«Либо со счёта должника производится принудительное списание в счёт погашения долгов. То есть человек перестаёт соответствовать требованиям закона. Важно разграничить понятие принудительного и добровольного погашения. Таким образом, действующий механизм автоматической проверки создаёт необоснованные препятствия», — говорит Арина Невструева, старший юрист по банкротству.

Юристы говорят: суды и кредиторы часто отказывают в банкротстве, аргументируя это трудоспособностью гражданина. На практике же многие сталкиваются с трудностями трудоустройства. Эксперты подчёркивают, что банкротство, нормальный механизм возврата долгов и не является чем-то постыдным.

«Процедура судебного банкротства для пенсионеров она недоступна, потому что у них не образуются 12-месячные просрочки. А с пенсией происходит постоянное удержание. И аналогичные ситуации возникают и у инвалидов, которые получают пособие. И тогда возникает правовой вопрос: если трудоспособных фактически исключают из возможности воспользоваться процедурой банкротства на основании их потенциальной возможности трудоустройства, а пенсионеры и инвалиды вообще не подходят на данную категорию, то для кого действует данный закон?», — говорит Бидана Укиметова, юрист по банкротству.

Эксперты говорят, было бы неплохо сократить срок просрочки с года до полугода, как например в соседней России. С момента старта механизма процедуры банкротства больше 50 тысяч казахстанцев признаны банкротами. Им списаны долги на сумму свыше 188 миллиардов тенге.