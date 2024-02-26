Более 100 бизнес-объектов признали банкротами в Шымкенте

В Шымкенте более 100 бизнес-объектов признали банкротами, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Все они в прошлом году столкнулись с трудностями и не смогли дальше осуществлять предпринимательскую деятельность. Специалисты говорят, чаще всего это происходит из-за отсутствия финансовой грамотности. Глава государства в своем послании отметил, что очень важно повышать эти знания. С этого года в стране уже запустили бесплатные курсы, где учат жить без долгов.

Жителей Шымкента учат считать деньги, планировать бюджет и не попадаться на уловки мошенников. Бесплатные курсы по финансовой грамотности оказались востребованными. Наргиз Омарова в свои 36 лет тоже решила узнать больше о финансовой безопасности.

«Нам дают много полезной информации о субсидиях, грантах, предоставляемые государством, о банкротстве, кредитах, а также как правильно использовать деньги. Я хочу научиться копить», — говорит Наргиз Омарова, жительница г. Шымкента.

Эти уроки рассчитаны не только для домохозяек и мам в декрете, за финансовым ликбезом пришли пенсионеры, молодежь и предприниматели. Оказалось, последние не всегда знают, как сохранить и приумножить капитал. В итоге за прошлый год в мегаполисе более 100 бизнес-объектов оказались банкротами.

«Неплатежеспособность налогоплательщиков одна из причин. Отсутствие финансовой грамотности, либо один из поставщиков был неблагонадежным, договора расторжены, объекты не сданы и так далее», — говорит Айдын Кисметов, начальник управления департамента государственных доходов по г. Шымкенту.

«В целом, если у нас 28 тысяч юридических лиц, на фоне этих 28 тысяч, 132 банкротства составляет 0,5%. Это тоже, конечно, неприятные цифры. Но, тем не менее, есть такое», — говорит Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента.

Однако по словам специалистов, банкротство не является выходом и спасением из ситуации. Поэтому тем, кто столкнулись с трудностями, предлагают процедуру реабилитации. У 30 компаний это получилось. И они остались в сфере бизнеса, сохранив рабочие места.

«В городе Шымкенте очень много предпринимателей, и является, наверное, закономерным, что у кого-то предприятие не может дальше осуществлять деятельность. На банкротство подает предприятие, когда уже нет никаких активов, автотранспортных средств, недвижимого имущества, средств на счетах», — говорит Малик Майсаканов, председатель межрайонного экономического суда г. Шымкента.

Желающие обрести статус «банкрот» есть и среди физических лиц. Четыре тысячи шымкентцев отправили заявки на списание долгов. 400 из них одобрили. Специалисты уверены, вводя курс финансовой грамотности, государство пытается сделать казахстанцев ответственнее. И объясняют, что каждый тиын – тенге бережёт, а доходы и расходы нужно считать.