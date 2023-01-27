О состоянии мужчины, вытащившего из огня четверых детей, рассказали в горздраве

В Управлении здравоохранения Шымкента рассказали о состоянии 32-летнего мужчины, передает OTYRAR.

Мужчина госпитализирован с термическими ожогами головы, шеи, туловища, верхних конечностей в Центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева.

«Поступил пациент 1991 года рождения. Термический ожог пламенем 1,2,3 степени,площадью 15%поверхности тела:головы,шеи,туловища,верхних конечностей. Ожоговый шок 1 степени, ожог дыхательных путей«, — сообщили в горздраве.

Напомним, 26 января в частном доме произошел пожар и взорвался газовый баллон. Трагедии удалось избежать чудом благодаря оперативным действиям отца семейства. Мужчина быстро среагировал на запах, и вытащил из горящего дома четверых детей и супругу. Спустя несколько мгновений взорвался газовый баллон емкостью 50 л. Дети не пострадали.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, дом площадью 56 кв.м и пристройка размером 32 кв. м сгорели полностью.

«На пульт управления «101» Департамента по ЧС г. Шымкент 26 января в 19:23 часов поступило сообщение о том, что в по ул. Диваева Аль-Фарабийского района произошел хлопок газовоздушной смеси. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС г. Шымкент и 5 единиц техники, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф«, — сообщили в ДЧС Шымкента.