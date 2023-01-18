Перенести последний звонок на другой день предложил депутат

Дело в том, что 31 мая- День памяти жертв политических репрессий. Поэтому депутат сената Аманжол Алтай предложил поменять день последнего звонка школьникам.

По словам чиновника, это создает впечатление будто на могилах устраивают праздник. Кроме того он возмутился тем, что никто из Министерства просвещения не выяснил это заранее.

В запросе на имя вице-премьера Аманжол Алтай предложил 31 мая традиционно проводить День памяти политрепрессий и жертв голода.

Кроме того, не транслировать по каналам развлекательный контент, заменив их содержательными программами и репортажами про события тех лет.

Поэтому проводить школьное мероприятие, по мнению депутата, нужно либо 30 мая или 1 июня. Пока запрос остается на рассмотрении.