Пропавшего мужчину с инвалидностью нашли в кошаре в Туркестанской области

Вышедшего из дома в неизвестном направлении парня всей областью искали в течение трех суток. Его нашли в соседнем селе в кошаре знакомого, куда тот устроился на подработку.

С заявлением в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее родственник вышел из дома и не вернулся. Тревогу забили спустя время. Ситуацию усугубляло состояние здоровья, пропавший — инвалид 2-ой группы.

Мужчину искали во дворах, у соседей и близких. По области разослали ориентировки с приметами и объявили розыск в социальных сетях.

В результате спустя 3 дней поисков мужчину обнаружили в кошаре. Выяснилось, что мужчина решил подзаработать и устроился к своему знакомому, пока его искали.

Мужчину благополучно вернули домой к родным. Полицейские в свою очередь призывают жителей всегда при себе иметь средство связи и не исчезать бесследно.