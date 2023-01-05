Пропавших в горах нашли, но вывезли не всех

Спасатели Туркестанской области эвакуировали бабушку с инвалидностью и еще двух девочек, остальные 9 человек пожелали остаться в загородном доме, передает OTYRAR.

Сегодня утром стало известно о поиске 12 пропавших человек в горах Байжансай Туркестанской области. Заявитель обратился в службу ДЧС, рассказав, что потерял связь с родными, которые выехали в загородный дом еще 31 декабря. В Шымкент семья должна была вернуться 3 января, в тот же день в последний раз родственники выходили на связь. После этого телефоны всех 12 человек были вне зоны доступа сети. Тревогу забили родные, тут же отреагировала местная служба ДЧС. Территорию осматривали с воздуха на вертолете МЧС. Все пропавшие были найдены. Эвакуированы бабушка с инвалидностью и две девочки.

«Два дня все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там. Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в г. Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги», — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Спасатели призывают жителей не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении. Собираясь в горы обязательно ознакомиться с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112.