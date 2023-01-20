Реабилитация детей с психоневрологическими заболеваниями в Шымкенте

Первые симптомы аутизма у своего сына Наргиза Асылханова заметила 4 года назад.

Чтобы жизнь ребенка не отличалась от сверстников, понадобилось раннее вмешательство квалифицированных специалистов, уверена мать, которая обратилась в специализированный центр Шымкента.

Наргиза Асылханова, мама особенного ребенка:

«Есть заметные изменения в здоровье моего сына. Хорошие перемены есть благодаря тому, что мы комплексно получаем помощь логопеда, проходим терапию. Мы уже произносим слова. Самое главное — у ребенка формируется понимание. Раньше нам было сложно, мы посещали несколько центров, чтобы комплексно получать терапию. Сейчас открылся этот центр, все услуги можем получать здесь».

В медцентре работают 8 дефектологов. Ежедневно с особенными детьми по 25-30 минут занимаются специалисты. Перед началом специальных занятий каждый ребенок проходит диагностику в течение двух недель. Для детей составляют расписание уроков и личный распорядок дня.

Перизат Жасузакова, дефектолог центра специального социального обслуживания детей:

«Каждый ребенок делится на группы, в соответствии со своим уровнем. Групповая работа проводится 1 день в неделю. Дети объединяются в группы и вместе играют. Когда дети впервые пришли, они не могли работать в команде, у них не было умения вести себя на уроке. Сейчас происходят существенные изменения».

Уникальную помощь в центре сейчас получают 28 детей. В первый месяц лечения уже есть положительные результаты. Здесь также есть единственный в Казахстане интерактивный проекционный зал. Благодаря оборудованию, используется новый метод аудиотерапии с использованием интерактивного пола и стен. Специалисты заверяют: это хорошо влияет на моторику особенного ребенка.

Акмарал Жунисова, методист центра специального социального обслуживания детей:

«В нашем центре представлены 8 направлений социальной сферы. Мы работаем по разным направлениям как психологическое, педагогическое, юридическое, экономическое и так далее. Время получения услуг детьми нашего центра должно составлять 4 часа. Сейчас мы с детьми занимаемся в течение 2-ух часов. По четыре часа дети будут заниматься когда к занятиям подключатся детский логопед, дефектолог, психолог и остальные специалисты».

В центре есть сенсорная комната, где дети могут отдохнуть. Планируется открытие кабинета бытовой и социальной ориентации. А детей, которые будут лечиться здесь бесплатно — будет больше 100.

Адрес центра на заметку родителям: город Шымкент, проспект Байдибек би, 77а.