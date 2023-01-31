Серийных мошенников задержали полицейские

Двух интернет-мошенников, жертвами которых стали более 50 граждан задержали в Шымкенте.

В Аль-Фарабийское РУП обратился местный житель. Он в своем заявлении сообщил, что на одном из рекламных сайтов мужчина, представившись военнослужащим, предлагал электромопед.

Заявитель отправил ему на счет 625 000 тг. А когда он не получил мопед то понял,что стал жертвой афериста.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали жителей города Атырау и Астаны.

В ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт.

Брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара, затем исчезали. Таким образом они смогли обмануть свыше 50 человек из разных городов страны.

Подозреваемые находятся под стражей