Шымкентский избирком заработает на профессиональной основе

Шымкентская городская территориальная избирательная комиссия с нового года работает на профессиональной основе.

Как стало известно, ранее до 1 января 2023 года комиссия работала на общественной основе, говорит председатель Кайырбек Кунанбаев. Он не скрывает, до этого года для работы на выборах привлекались люди, как на общественную работу. Теперь в связи с тем, что Шымкент является городом республиканского значения, городская территориальная избирательная комиссия продолжит работу на постоянной основе. Мы поинтересовались какая заработная плата у председателя комиссии, на что он ответил, что еще не получил, размер своей зарплаты он узнает в феврале. Кроме председателя в комиссии работает заместитель, секретарь и четыре члена. Всем семи работникам назначена заработная плата.

Кайырбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии:

«С 1 января 2023 года Шымкентская избирательная территориальная комиссия работает на профессиональной основе. Это стало возможным с приобретением Шымкентом статуса города республиканского значения. В комиссии есть юрист, специалист работающий с СМИ, а также специалист, занимающийся обучением членов участковых и окружной комиссии».