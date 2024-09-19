Крупную партию конопли выращивал житель Шымкента у себя во дворе

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А в пристройке к дому мужчина хранил мешок с марихуаной. Факт выращивания содержащих наркотические вещества растений выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города в ходе проведения рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Карасора».

На заднем дворе дома у 47-летнего местного жителя стражи порядка обнаружили и изъяли 71 куст конопли.

За посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере в отношении мужчины начато расследование.

Полиция предупреждает о недопущении любого незаконного обращения с наркотиками. Незаконный оборот наркотических веществ представляет повышенную опасность для общества и преследуется в соответствии с действующим законодательством.