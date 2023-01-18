Состоятельная семья обманом оформила кредит на няню

В Шымкенте в весьма необычную историю попала 57-летняя женщина, подрабатывающая няней в семье обеспеченных людей.

В Управление полиции Абайского района обратилась жительница Туркестанской области. Со слов женщины, без ее ведома на нее через банковское приложение оформили кредит на сумму 1 млн тенге. О долге женщина узнала лишь спустя пару месяцев. Кто мог этого сделать, потерпевшая даже не могла предположить.

В ходе следствия полицейские установили, что онлайн кредит на женщину оформили на месте ее работы. Потерпевшая смотрела за ребенком, подрабатывая няней в одной семье. Как оказалось, в дом работодателей приехала погостить родственница, молодая 26-летняя девушка. Воспользовавшись телефоном няни, злоумышленница оформила кредит на крупную сумму и перевела деньги на свой счет.

Девушку быстро отыскали и доставили в отделение полиции. Ею оказалась жительница Шымкента, безработная, но с высшим образованием. Свою вину она признала. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК “мошенничество”.